O que mudou em Inter e Juventude desde a semifinal do Gauchão Feminino em 2024

Inter e Juventude se reencontram, no próximo sábado (18), pela semifinal do Gauchão Feminino. O jogo de ida ocorre na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, a partir das 15h.
Esta será a quarta vez que as equipes disputarão o mata-mata do Estadual. Em todas as anteriores, as Gurias Coloradas levaram a melhor
O último encontro foi em 2024, quando o Inter conquistou a classificação nos pênaltis. O time porto-alegrense venceu a ida por 2 a 1. E o Juventude triunfou na volta, por 1 a 0. Nas penalidades, as Gurias Coloradas levaram a melhor e se classificaram, após o 5 a 3.
E como era?
No segundo jogo da semifinal, em 15 de novembro de 2024, o Inter atuou com: Tainá Gondim (May); Tamara Bolt, Bruna Benites, Isa Haas e Katrine; Capelinha, Marzia (Lorranny), Gabi Morais e Leticia Monteiro (Pati Llanos); Belén Aquino (Gabi Inácio) e Julieta Morales. O técnico era Jorge Barcellos.
Daquele time, as laterais Lorranny e Tamara Bolt, a zagueira Isa Haas e a meia Leticia Monteiro despediram-se do clube. Para além disso, o técnico Jorge Barcellos também não está mais em Porto Alegre.
Agora, a provável escalação colorada para enfrentar o Juventude tem: Mari Ribeiro; Moniquinha, Fefa Lacoste, Bianca Martins e Katrine; Marzia (Capelinha), Gabi Morais e Rafa Mineira; Aninha (Clara Güell), Belén Aquino e Iasmin. Maurício Salgado comanda a equipe.
A lateral Moniquinha, a zagueira Fefa Lacoste e a meia Rafa Mineira chegaram ao Inter nesta temporada. Enquanto a goleira Mari Ribeiro, a zagueira Bianca Martins e as atacantes Aninha, Clara Güell e Iasmin foram promovidas da base ao profissional.
E o Juventude?
Naquele duelo, o Alviverde entrou em campo com Claudia; Grazi, Beta, Bell Silva e Tayane; Alice, Lari Sanchez e Katy (Alessandra Gomes); Greyce (Juliana Oliveira), Thalita e Milena (Emmily Karla). O técnico era (e segue sendo) Luciano Brandalise.
Grande parte daquele elenco não segue mais em Caxias do Sul. Apenas a lateral Grazi e as zagueiras Beta e Bell Silva ainda defendem o Juventude.
O provável alviverde para enfrentar o Inter tem: Renata May; Carol Ladaga, Rayane Pires, Bruna Emília e Bell Silva; Leka, Dani Venturini, Drielly (Pissaia) e Duda Tosti; Joyce e Dani Ortolan.
Dessas, além de Bell Silva, apenas a goleira Renata May já estava no Juventude em 2024. As outras todas chegaram como reforços nesta temporada.