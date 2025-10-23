O que mudou em Grêmio e Brasil-Far desde a semifinal do Gauchão Feminino de 2024

No ano passado, Grêmio venceu as duas semifinais contra o Brasil-Far. (Guilherme Testa/Grêmio FBPA)

Grêmio e Brasil-Far se reencontram, no próximo domingo (26), pela semifinal do Gauchão Feminino. O jogo de ida ocorre no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha, a partir das 15h30min.

Esta será a quarta vez que as equipes disputarão o mata-mata do Estadual. Em todas as anteriores, as Mosqueteiras levaram a melhor.

O último encontro foi em 2024, quando o Grêmio conquistou a classificação após duas vitórias. Na ida, triunfou por 6 a 0. E, na volta, fez 5 a 0.

E como era?

No segundo jogo da semifinal, em 15 de novembro de 2024, o Grêmio atuou com: Vivi; Sinara (Vick), Brito, Sassá e Natane; Pri Back (Dudinha), Maria Hurtado e Rafa Levis (Raquel Fernandes); Maria Dias, Shashá (Giovaninha) e Cássia (Luana Spindler). A técnica era Thaissan Passos.

Daquele time, apenas a zagueira Brito, a meia Dudinha e as atacantes Vick, Maria Dias, Shashá, Giovaninha e Luana Spindler seguem em Porto Alegre. O técnico também mudou. Agora, a equipe é comandada por Cyro Leães.

A provável escalação gremista para enfrentar o Brasil-Far tem: Raissa; Dani Barão, Tayla, Mónica Ramos e Katielle; Amanda Brunner, Bia Santos e Camila Pini; Maria Dias, Giovaninha e Valeria Paula.

A goleira Raissa, a lateral Katielle, a atacante Valeria Paula e as meio-campistas Amanda Brunner e Camila Pini chegaram ao Grêmio nesta temporada.

E o outro lado?

Naquele jogo, o Brasil-Far entrou em campo com Kayla; Nubia, Thainá, Tawany (Laysa), Andressa Kreski e Adri Moraes (Camilly Rafaela); Brenda (Anelise), Paola Ferreira, Julia Correia (Nicole Neres) e Andressa Ramos; Isa Padilha (Larissa Amaral). O técnico era (e continua sendo) Leonardo Antunes.

Daquele time, a goleira Kayla, a lateral Nubia, a zagueira Thainá e as meio-campistas Brenda, Anelise, Paola, Laysa e Julia despediram-se do clube. Kayla, inclusive, transferiu-se para o Grêmio, onde integra a categoria sub-20.

O provável Rubro-verde para enfrentar o Grêmio tem: Menezes; Ju Goes, Gabi Rech, Andressa Kreski e Rayssa; Thayla, Maju e Marcela; Nicole Neres, Gabizinha e Lorena.

Dessas, apenas a lateral Gabi Rech, a zagueira Andressa Kreski e a atacante Nicole Neres já estavam no Brasil-Far em 2024. As outras chegaram ao longo da atual temporada.