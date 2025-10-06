O que é a Caravana do Futebol Feminino e quando ela chega a Porto Alegre

Caravana do Futebol Feminino estará em Porto Alegre de 6 a 12 de outubro. Divulgação / Caravana do Futebol Feminino

A Caravana do Futebol Feminino chegou a Porto Alegre nesta segunda-feira (6) e permanecerá na capital gaúcha até domingo (12). O evento ocorrerá na Avenida Borges de Medeiros, 2651-2729, e a visitação é gratuita.

Trata-se de um caminhão estilizado e de diversas atividades para o público. O objetivo é promover ações que aproximem a comunidade brasileira do futebol feminino a dois anos da Copa do Mundo, que ocorrerá no país.

A expectativa da organização é que até dezembro a Caravana tenha percorrido 23 municípios em 12 estados mais o Distrito Federal. A ideia é impactar 30 mil pessoas presencialmente.

"Com elas, o Brasil vai mais longe" é o lema

O evento também levará ao público histórias de mulheres ligadas ao futebol. Em cada cidade, atletas locais participarão do projeto. Em Porto Alegre, ainda não foi divulgado o nome da jogadora participante.

Atividades proporcionadas

Cinco atividades serão oferecidas a quem visitar a Caravana. Divulgação / Caravana do Futebol Feminino

Serão cinco opções para as pessoas que quiserem participar:

Photo Opportunity - você com as estrelas: o público escolhe até quatro jogadoras da Seleção e cria uma foto personalizada ao lado delas para compartilhar nas redes com a hashtag #caravanadofutebolfeminino.

- você com as estrelas: o público escolhe até quatro jogadoras da Seleção e cria uma foto personalizada ao lado delas para compartilhar nas redes com a hashtag #caravanadofutebolfeminino. Cabine IA – amiga virtual : a inteligência artificial responderá perguntas sobre a história do futebol feminino e das jogadoras brasileiras, empregando uma linguagem acessível e acolhedora.

: a inteligência artificial responderá perguntas sobre a história do futebol feminino e das jogadoras brasileiras, empregando uma linguagem acessível e acolhedora. Social Snap – mosaico de fotos : o painel vivo exibe, em tempo real, as fotos postadas com a hashtag da campanha, estimulando o engajamento da comunidade.

: o painel vivo exibe, em tempo real, as fotos postadas com a hashtag da campanha, estimulando o engajamento da comunidade. Super Pong – jogo colaborativo : é uma instalação inspirada nos videogames clássicos e no totó, onde até oito pessoas jogam em um campo virtual utilizando controles físicos.

: é uma instalação inspirada nos videogames clássicos e no totó, onde até oito pessoas jogam em um campo virtual utilizando controles físicos. Experiência Audiovisual – histórias do futebol: são vídeos curtos e impactantes sobre momentos marcantes do futebol feminino, exibidos em uma instalação visual envolvente.

Embaixadoras

São quatro grandes nomes do futebol feminino à frente do projeto. Entre elas, uma gaúcha: a gestora e ex-atleta Duda Luizelli. Além dela, também são embaixadoras: Formiga, Cristiane e Tamires.

Cronograma da Caravana

Objetivo é atingir 30 mil pessoas presencialmente. Divulgação / Caravana do Futebol Feminino