O que é a Caravana do Futebol Feminino e quando ela chega a Porto Alegre

A Caravana do Futebol Feminino chegou a Porto Alegre nesta segunda-feira (6) e permanecerá na capital gaúcha até domingo (12). O evento ocorrerá na Avenida Borges de Medeiros, 2651-2729, e a visitação é gratuita.
Trata-se de um caminhão estilizado e de diversas atividades para o público. O objetivo é promover ações que aproximem a comunidade brasileira do futebol feminino a dois anos da Copa do Mundo, que ocorrerá no país.
A expectativa da organização é que até dezembro a Caravana tenha percorrido 23 municípios em 12 estados mais o Distrito Federal. A ideia é impactar 30 mil pessoas presencialmente.
"Com elas, o Brasil vai mais longe" é o lema
O evento também levará ao público histórias de mulheres ligadas ao futebol. Em cada cidade, atletas locais participarão do projeto. Em Porto Alegre, ainda não foi divulgado o nome da jogadora participante.
Atividades proporcionadas
Serão cinco opções para as pessoas que quiserem participar:
- Photo Opportunity - você com as estrelas: o público escolhe até quatro jogadoras da Seleção e cria uma foto personalizada ao lado delas para compartilhar nas redes com a hashtag #caravanadofutebolfeminino.
- Cabine IA – amiga virtual: a inteligência artificial responderá perguntas sobre a história do futebol feminino e das jogadoras brasileiras, empregando uma linguagem acessível e acolhedora.
- Social Snap – mosaico de fotos: o painel vivo exibe, em tempo real, as fotos postadas com a hashtag da campanha, estimulando o engajamento da comunidade.
- Super Pong – jogo colaborativo: é uma instalação inspirada nos videogames clássicos e no totó, onde até oito pessoas jogam em um campo virtual utilizando controles físicos.
- Experiência Audiovisual – histórias do futebol: são vídeos curtos e impactantes sobre momentos marcantes do futebol feminino, exibidos em uma instalação visual envolvente.
Embaixadoras
São quatro grandes nomes do futebol feminino à frente do projeto. Entre elas, uma gaúcha: a gestora e ex-atleta Duda Luizelli. Além dela, também são embaixadoras: Formiga, Cristiane e Tamires.
Cronograma da Caravana
- Duque de Caxias-RJ | 16 a 22/jun
- Niterói-RJ | 23 a 29/jun
- Rio de Janeiro-RJ | 30/jun a 06/jul
- Macaé-RJ | 07 a 13/jul
- Vitória-ES | 14 a 20/jul
- Belo Horizonte-MG | 21 a 27/jul
- Uberlândia-MG | 28/jul a 03/ago
- Araraquara-SP | 04 a 10/ago
- Campinas-SP | 11 a 17/ago
- São Paulo-SP | 18 a 24/ago
- Santo André-SP | 25 a 31/ago
- São José dos Campos-SP | 01 a 07/set
- Santos-SP | 08 a 14/set
- Curitiba-PR | 15 a 21/set
- Criciúma-SC | 22 a 28/set
- Novo Hamburgo-RS | 29/set a 05/out
- Porto Alegre-RS | 06 a 12/out
- Florianópolis-SC | 13 a 19/out
- Goiânia-GO | 22 a 28/out
- Brasília-DF | 29/out a 04/nov
- Porto Seguro-BA | 07 a 13/nov
- Salvador-BA | 14 a 20/nov
- Aracaju-SE | 21 a 27/nov
- Maceió-AL | 28 a 04/dez