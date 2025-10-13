O que dizem os candidatos à presidência do Grêmio sobre o futebol feminino

O feminino do Grêmio foi um dos temas nas entrevistas ao Grupo RBS. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

Os dois candidatos à presidência do Grêmio foram entrevistados pelo Grupo RBS a respeito de diversos temas envolvendo o clube. Entre eles, o futebol feminino.

Zero Hora destaca as promessas dos postulantes ao cargo que foram expostas no programa Zona Mista. Confira abaixo as ideias.

Odorico Roman

"Nós vamos investir mais no futebol feminino. Nós entendemos que R$ 15,9 milhões não chega a R$ 1,5 milhão por mês de custo do futebol feminino. Isso aí, em termos de poder colocar o time do Grêmio em condições de disputar títulos, não é suficiente. E nós pretendemos começar a ganhar títulos também no futebol feminino, porque é um mercado novo, é um mercado que pode atrair um outro segmento de público, até o mesmo segmento que gosta de futebol masculino. E, sem dúvida nenhuma, vai ser sim, um ponto de atenção nosso".

Paulo Caleffi

"A gente tem uma série de ações e vamos buscar valorizá-las, mas a principal é que nós possamos ter receita dirigida para o departamento. O que quer dizer isso? A Lorena foi vendida. Na nossa gestão, a receita obtida da venda da Lorena ficaria no departamento, para reinvestir em equipamento, em estrutura. Daqui a pouco, nós começarmos a projetar um melhor local para que elas desempenhem os seus treinamentos, mas vai muito além disso, em 2027 agora nós temos a Copa do Mundo Feminina aqui no Brasil e isso está possibilitando uma ampliação muito grande da busca pelo futebol feminino, e aí eu não estou te falando só de fãs, estou dizendo de empresas. Existem empresas que só patrocinam futebol feminino. Eles não querem saber do futebol masculino. E o Grêmio tem que se potencializar nesse sentido".