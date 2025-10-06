O que ainda está em jogo na última rodada do Gauchão Feminino

A primeira fase do Gauchão Feminino será encerrada no próximo sábado (11) e, coincidentemente, apenas os quatro times já classificados entrarão em campo. Grêmio, Inter, Brasil-Far e Juventude jogarão às 15h.
As Mosqueteiras receberão as Esmeraldas no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Enquanto as Gurias Coloradas vão enfrentar o Rubro-verde no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.
A única questão que está em jogo é a disputa pela liderança. Grêmio e Inter ainda lutam pelo primeiro lugar. Enquanto o Juventude seguirá em terceiro, e o Brasil-Far será o quarto.
Os dois times porto-alegrenses somam 16 pontos, mas o Tricolor está à frente por ter sofrido menos gols — três contra seis do Colorado. O número de pontos e o de vitórias é igual, portanto, os gols sofridos tornam-se o primeiro critério de desempate.
ZH destaca a última rodada e os cenários para que Grêmio ou Inter sejam líderes. Confira abaixo.
Última rodada
- 11/10, 15h: Grêmio x Juventude
- 11/10, 15h: Inter x Brasil-Far
Cenários
Para o Grêmio ser líder
O Tricolor depende apenas de si para terminar na primeira colocação. Então, se vencer o Juventude sem sofrer três gols será o líder independentemente do jogo do Inter.
Se empatar ou perder, o Grêmio deve cair para a segunda posição. As Gurias Coloradas nunca perderam pontos para o Brasil-Far desde a retomada do departamento.
Para o Inter ser líder
O Colorado tem de fazer a sua parte e secar o Grêmio. Se confirmar o favoritismo e vencer o Brasil-Far, o Inter terá de torcer para que o Tricolor no máximo empate com o Juventude. Neste caso, ultrapassaria as Mosqueteiras no número de pontos.
Se empatar, ainda terá chances de ser líder. Para isso, porém, terá de torcer para que o Grêmio perca para o Juventude. E, em caso de derrota, será o vice-líder.
Tabela
- Grêmio - 16 pontos
- Inter - 16 pontos
- Juventude - 12 pontos
- Brasil-Far - 7 pontos
- Flamengo de São Pedro - 0 ponto