O que ainda está em jogo na última rodada do Gauchão Feminino

Primeira fase do Gauchão chega ao fim neste sábado. William Anacleto / FGF/Divulgação

A primeira fase do Gauchão Feminino será encerrada no próximo sábado (11) e, coincidentemente, apenas os quatro times já classificados entrarão em campo. Grêmio, Inter, Brasil-Far e Juventude jogarão às 15h.

As Mosqueteiras receberão as Esmeraldas no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Enquanto as Gurias Coloradas vão enfrentar o Rubro-verde no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

A única questão que está em jogo é a disputa pela liderança. Grêmio e Inter ainda lutam pelo primeiro lugar. Enquanto o Juventude seguirá em terceiro, e o Brasil-Far será o quarto.

Os dois times porto-alegrenses somam 16 pontos, mas o Tricolor está à frente por ter sofrido menos gols — três contra seis do Colorado. O número de pontos e o de vitórias é igual, portanto, os gols sofridos tornam-se o primeiro critério de desempate.

ZH destaca a última rodada e os cenários para que Grêmio ou Inter sejam líderes. Confira abaixo.

Última rodada

11/10, 15h: Grêmio x Juventude

11/10, 15h: Inter x Brasil-Far

Cenários

Para o Grêmio ser líder

O Tricolor depende apenas de si para terminar na primeira colocação. Então, se vencer o Juventude sem sofrer três gols será o líder independentemente do jogo do Inter.

Se empatar ou perder, o Grêmio deve cair para a segunda posição. As Gurias Coloradas nunca perderam pontos para o Brasil-Far desde a retomada do departamento.

Para o Inter ser líder

O Colorado tem de fazer a sua parte e secar o Grêmio. Se confirmar o favoritismo e vencer o Brasil-Far, o Inter terá de torcer para que o Tricolor no máximo empate com o Juventude. Neste caso, ultrapassaria as Mosqueteiras no número de pontos.

Se empatar, ainda terá chances de ser líder. Para isso, porém, terá de torcer para que o Grêmio perca para o Juventude. E, em caso de derrota, será o vice-líder.

Tabela