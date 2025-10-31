Meias do Juventude valorizam vantagem, mas reiteram atenção em decisão contra o Inter: "Não tem nada ganho"

Drielly (E) e Pissaia participaram do Show dos Esportes da Gaúcha Serra. Nathan Bizotto / Juventude/Divulgação

O Juventude vive um momento único desde a retomada do departamento feminino. Pela primeira vez, o Alviverde tem a vantagem e está próximo da final do Gauchão.

— A nossa expectativa é das melhores. Trabalhamos bem a semana, sabemos que vai ser um jogo muito difícil, mas é chegar lá concentradas e procurar fazer um bom resultado — afirmou a meia Flávia Pissaia, em entrevista ao Show dos Esportes, da Gaúcha Serra.

Mesmo à frente, o Juventude não considera a classificação encaminhada. O discurso é de atenção redobrada para não perder a vaga na casa das adversárias.

— Sabemos da qualidade do nosso adversário e não tem nada ganho ainda. O 2 a 0, para quem conhece o futebol, é um placar perigoso — avaliou a meia Drielly, também em entrevista ao Show dos Esportes, da Gaúcha Serra.

Sonho de final

Pissaia (E) e Drielly chegaram ao Juventude nesta temporada. Nathan Bizotto / Juventude/Divulgação

Mesmo que tenha de lutar contra um time de maior investimento e na casa dele, o Juventude sonha em fazer história e voltar à final. Desde a retomada do departamento, as melhores campanhas no Estadual foram em 2022, 2023 e 2024. Em todas, o Alviverde ficou com o terceiro lugar.

— Seria um momento único para nós e para o Juventude. Temos em mente, como atletas, que todo clube que defendermos temos de fazer história. Então, seria uma história muito linda, tanto para nós quanto para o clube — projetou Drielly.

No passado, o Juventude já conquistou o Gauchão em três oportunidades. Os títulos vieram em 2004, 2005 e 2006. Agora, após 19 anos, a meta é buscar o tetra.

