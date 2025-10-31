Futebol feminino

Gauchão Feminino
Notícia

Meias do Juventude valorizam vantagem, mas reiteram atenção em decisão contra o Inter: "Não tem nada ganho"

Drielly e Pissaia estarão em campo na partida de volta da semifinal do Estadual, neste sábado, em Porto Alegre

Carolina Freitas

