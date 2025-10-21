Mais duas jogadoras do Grêmio são convocadas para a Liga das Nações

Daniela Montoya jogará pela seleção colombiana. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio teve, nos últimos dias, mais duas atletas convocadas por suas seleções para a disputa da Liga das Nações. A data Fifa ocorre de 20 a 29 de outubro.

A lateral-esquerda Camila Arrieta foi chamada pelo Paraguai para dois jogos. A seleção enfrentará Argentina e Venezuela nos dias 24 e 28 de outubro, respectivamente.

A outra convocada foi a meio-campista Daniela Montoya, que defenderá a Colômbia. Os jogos desta seleção serão diante de Peru e Equador, em 24 e 28 de outubro.

Além delas, o Grêmio já tinha duas baixas confirmadas. A atacante Yamila Rodríguez, da Argentina, e a meio-campista Kika Moreno, da Venezuela, também foram convocadas.

O Tricolor voltará a campo pelo Gauchão no próximo domingo (26), contra o Brasil de Farroupilha, fora de casa. Sendo assim, as quatro serão desfalques no mata-mata.

O que é a Liga das Nações?

A competição contará com a participação das nove seleções filiadas à Conmebol. O torneio será realizado entre 24 de outubro de 2025 e 9 de junho de 2026, sempre nas datas Fifa. Serão nove rodadas e 36 jogos.

A Liga das Nações será classificatória para a Copa do Mundo de 2027, que ocorrerá no Brasil. Os dois primeiros colocados se garantem no Mundial. Enquanto o terceiro e o quarto disputarão a repescagem.

O Brasil não disputa porque já está classificado à Copa do Mundo, por ser o país-sede em 2027.