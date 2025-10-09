O Lyon venceu o Arsenal por 2 a 1 na primeira rodada da Champions League. Ben Stansall / AFP

Começou nesta terça-feira (7) a temporada 2025/26 da Champions League Feminina e neste ano a competição terá um novo formato. A fase de Liga conta com 18 clubes e se estende até maio de 2026, com a data da final ainda a ser definida, entre os dias 22, 23 ou 24 de maio.

Atual campeão, o Arsenal estreou com derrota para o Lyon por 2 a 1, no Meadow Park, em Hertforshire, na Inglaterra. Já o vice, Barcelona enfrentou o Bayern de Munique e aplicou goleada de 7 a 1, no estádio Johan Cruyff, em Sant Joan Despi. Ambos os jogos aconteceram na terça (7).

Esta temporada será disputada entre equipes de 10 países, são eles: Arsenal, Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Benfica, Chelsea, FC Twente, Juventus, Manchester United, Olympique Lyonnes, Oud-Heverlee Leuven, Paris FC, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Roma, St. Pölten, Valerenga e Wolfsburg.

Mudança no formato da competição

Para a temporada 2025/26 a Champions League feminina apresentou algumas mudanças. A fase de Liga substitui a antiga fase de grupos e agora conta com 18 times, dois a mais do que nas edições anteriores.

Todas as equipes vão disputar seis jogos, sendo três em casa e três fora. Esse formato não contempla o modelo de enfrentamento todos contra todos, sendo assim, cada equipe enfrentará seis adversários diferentes, definidos por sorteio.

Para as quartas de final avançam de forma direta as quatro melhores equipes e as classificadas entre o quinto e o 12º lugar disputam uma vaga em uma espécie de repescagem, no formato mata-mata, com jogos de ida e volta.

As quartas e semifinais acontecem também em dois jogos (um em casa e outro fora), apenas a final será decidida em jogo único, marcada para o Ullevaal Stadion, em Oslo, na Noruega.

Datas e fases

Fase de Liga - 7 de outubro a 17 de dezembro

- 7 de outubro a 17 de dezembro Repescagem - 11 a 19 de fevereiro

- 11 a 19 de fevereiro Quartas de final - 24 de março a 2 de abril

- 24 de março a 2 de abril Semifinais - 25 de abril a 3 de maio

- 25 de abril a 3 de maio Final - 22, 23 ou 24 de maio

Fortes candidatos ao título

Arsenal

Atual campeão se mantém como favorito ao título, mesmo após estrear com derrota. A equipe comandada pela holandesa Renée Slegers foi mantida para a atual temporada e conta com um dos setores defensivos mais organizados do continente. As Gunners possuem um elenco competitivo e se beneficiam de um histórico recente bastante positivo.

Barcelona

A equipe da Catalunha já soma três títulos de Champions e é o atual vice-campeão. Começou embalado com a vitória por 7 a 1 sobre o Bayern de Munique e conta com as vencedoras do Bola de Ouro, Aitana Bonmatí, atual melhor do mundo e três vezes ganhadora, e Alexia Putellas, que por duas vezes conquistou o troféu. O Barcelona é sempre favorito ao título e uma referência no futebol feminino europeu.

Olympique Lyonnes

O maior vencedor da competição, com oito títulos, sempre figura entre os favoritos ao título. A equipe do técnico Jonatan Giráldez é atual campeã da Primeira Liga Feminina, o campeonato francês de futebol feminino, tem a tradição no esporte a seu favor e costuma apresentar um futebol competitivo, tanto que no primeiro jogo nesta edição da Champions começou vencendo o Arsenal (atual campeão) por 2 a 1, fora de casa. O Lyonnes tem ainda em seu elenco a dupla de zagueiras da seleção francesa: Selma Bacha e Wendie Renard, esta última ainda ocupa o posto de liderança na equipe.

O Brasil na Champions

Na edição de 2025/26 da competição o Brasil será representado por 11 jogadoras brasileiras.

Lauren - Atlético de Madrid, zagueira

Ana Vitória - Atlético de Madrid, meio-campo

Giovana - Atlético de Madrid, atacante

Luany - Atlético de Madrid, atacante

Clarinha - Benfica, meio-campo

Nycole Raysla - Benfica, meio-campo

Tarciane - Olympique Lyonnes, zagueira

Isabela Chagas - Paris Saint-Germain, zagueira

Vitória Yaya - Paris Saint-Germain, meio-campo

Antônia - Real Madrid, zagueira

Yasmim - Real Madrid, zagueira

A zagueira Yasmim defende o Real Madrid. Javier Soriano / AFP

Jogos da primeira rodada

A primeira rodada foi marcada por grandes goleadas, quatro jogos superaram os quatro gols, e surpresa na derrota do Arsenal para o Lyonnes.

Juventus 2 x 1 Benfica

Paris FC 2 x 2 Oud-Heverlee Leuven

Arsenal 1 x 2 Lyonnes

Barcelona 7 x 1 Bayern de Munique

Real Madrid 6 x 2 Roma

Twente 1 x 1 Chelsea

Manchester United 1 x 0 Valerenga

St. Pölten 0 x 6 Atlético de Madrid

Wolfsburg 4 x 0 Paris Saint-Germain

A segunda rodada acontece nos dias 15 e 16 de outubro.

