Libertadores feminina: confira os times classificados às semifinais

Os quatro semifinalistas da Libertadores feminina serão definidos neste final de semana. Nesta tarde de sábado (11), Corinthians e Boca Juniors se enfrentaram às 16h, no estádio Nuevo Francisco Urbano. A equipe corintiana levou a melhor por 4 a 0 contra o Boca Juniors e avançou para as semifinais.
A partida teve amplo domínio da equipe brasileira tendo como destaque a atacante Gabi Zanotti que fez três gols: dois de cabeça e um de pênalti. Johnson também contribuiu com placar.
Mais tarde, às 20h, a Ferroviária encarou o Independiente Dragonas, do Equador, também no Francisco Urbano e venceu de forma tranquila por 3 a 0. Já no domingo (12), a disputa será entre Colo-Colo x Libertad, às 16h e às 20h Deportivo Cali x São Paulo.
As semifinais serão disputadas em jogo único. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis. A final está marcada para o dia 18 de outubro, no Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires.
Confrontos das quartas de final
- Corinthians x Boca Juniors - 11 de outubro (sábado)
- Ferroviária 3x0 Independiente Dragonas - 11 de outubro (sábado)
- Colo-Colo x Libertad - 12 de outubro (domingo)
- Deportivo Cali x São Paulo - 12 de outubro (domingo)
Classificados para as semifinais
- Corinthians
- Ferroviária
Os próximos classificados saem de confrontos que ainda não aconteceram.
Onde assistir aos jogos da Libertadores feminina
Sábado (11)
- Ferroviária x Independiente Dragonas (20h): Canal GOAT, CazéTV, NSports e SporTV 3
Domingo (12)
- Colo-Colo x Libertad (16h): SporTV, XSports, Canal GOAT e CazéTV
- Deportivo Cali x São Paulo (20h): Canal GOAT, CazéTV, XSports, NSports e SporTV