Libertadores feminina: confira os times classificados às semifinais

Os quatro semifinalistas da Libertadores feminina serão definidos neste final de semana. Nesta tarde de sábado (11), Corinthians e Boca Juniors se enfrentaram às 16h, no estádio Nuevo Francisco Urbano. A equipe corintiana levou a melhor por 4 a 0 contra o Boca Juniors e avançou para as semifinais.

A partida teve amplo domínio da equipe brasileira tendo como destaque a atacante Gabi Zanotti que fez três gols: dois de cabeça e um de pênalti. Johnson também contribuiu com placar.

Mais tarde, às 20h, a Ferroviária encarou o Independiente Dragonas, do Equador, também no Francisco Urbano e venceu de forma tranquila por 3 a 0. Já no domingo (12), a disputa será entre Colo-Colo x Libertad, às 16h e às 20h Deportivo Cali x São Paulo.

As semifinais serão disputadas em jogo único. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis. A final está marcada para o dia 18 de outubro, no Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires.

Confrontos das quartas de final

Corinthians x Boca Juniors - 11 de outubro (sábado)

x Boca Juniors - 11 de outubro (sábado) Ferroviária 3x0 Independiente Dragonas - 11 de outubro (sábado)

3x0 Independiente Dragonas - 11 de outubro (sábado) Colo-Colo x Libertad - 12 de outubro (domingo)

Deportivo Cali x São Paulo - 12 de outubro (domingo)

Classificados para as semifinais

Corinthians

Ferroviária

Os próximos classificados saem de confrontos que ainda não aconteceram.

Onde assistir aos jogos da Libertadores feminina

Sábado (11)

Ferroviária x Independiente Dragonas (20h): Canal GOAT, CazéTV, NSports e SporTV 3

Domingo (12)

Colo-Colo x Libertad (16h): SporTV, XSports, Canal GOAT e CazéTV

x (16h): SporTV, XSports, Canal GOAT e CazéTV Deportivo Cali x São Paulo (20h): Canal GOAT, CazéTV, XSports, NSports e SporTV