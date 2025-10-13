Ladies Cup: quando começa e como será a competição que terá a participação do Grêmio 

Grêmio venceu a Ladies Cup em 2024. (Guilherme Veiga / Brasil Ladies Cup)

O Grêmio volta suas atenções, agora, para a disputa da Ladies Cup. O torneio sediado em São Paulo se inicia na quinta-feira (16) e contará com a participação de quatro equipes nesta temporada. Além do Tricolor, também irão a campo: Palmeiras, Peñarol-URU e Gimnasia-ARG.

As Mosqueteiras estreiam na quinta-feira, às 18h30min, diante do Peñarol. O outro duelo, entre Palmeiras e Gimnasia, ocorre no mesmo dia, só que mais tarde, às 21h40min. As duas partidas serão no Estádio do Canindé.

Fórmula de disputa

Para esta temporada, também houve uma mudança na fórmula de disputa. Nos anos anteriores, o número de participantes era maior e, portanto, os times eram divididos em grupos e se enfrentam dentro das chaves na primeira etapa.

Agora, em 2025, como serão apenas quatro equipes, a Ladies Cup já se inicia em formato mata-mata. Os vencedores decidem o título às 18h30min de domingo (19). Enquanto os dois perdedores disputam o terceiro lugar às 15h do mesmo dia.

Onde assistir?

Todos os jogos terão transmissão em imagens em BandSports, Canal Goat, N Sports e Record News. Para além disso, é possível assistir aos jogos no estádio. Os ingressos serão gratuitos e terão de ser adquiridos aqui.

Retrospecto positivo

As Mosqueteiras disputaram a Ladies Cup na última temporada, pela primeira vez, e terminaram no lugar mais alto do pódio. Com dois empates e duas vitórias, o Grêmio foi campeão em 2024.

Jogos da Ladies Cup

Quinta-feira (16/10)

18h30min: Grêmio x Peñarol

21h140min: Palmeiras x Gimnasia

Domingo (19/10)

15h: disputa do terceiro lugar

18h30min: final