As Gurias Coloradas enfrentam o Juventude no próximo sábado (18), às 15h, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. O duelo é válido pela ida das semifinais do Gauchão Feminino.
As equipes se reencontram em 2 de novembro, um domingo, às 15h. O jogo que vai definir o finalista ocorre no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. Confira as principais informações do confronto.
Escalações para Juventude x Inter
Juventude: Renata May; Carol Ladaga, Rayane Pires, Bruna Emília e Bell Silva; Leka, Dani Venturini, Drielly (Pissaia) e Duda Tosti; Joyce e Dani Ortolan. Técnico: Luciano Brandalise.
Inter: Mari Ribeiro; Moniquinha, Fefa Lacoste, Bianca Martins e Katrine; Marzia (Capelinha), Gabi Morais e Rafa Mineira; Aninha (Clara Güell), Belén Aquino e Iasmin. Técnico: Maurício Salgado.
Arbitragem para Juventude x Inter
- Ainda não divulgada pela FGF.
Onde assistir a Juventude x Inter
- O Juventude transmite a partida em seu canal no Youtube.
Como chegam Juventude x Inter
Juventude
O Juventude encerrou a classificatória do Gauchão Feminino na terceira colocação. O Alviverde conquistou 12 dos 24 pontos que disputou. Além disso, também marcou 23 gols (terceiro ataque mais efetivo) e sofreu quatro (segunda defesa menos vazada).
Inter
O Inter teve a segunda melhor campanha do Gauchão Feminino na etapa classificatória. Pelo critério de desempate, terminou na vice-liderança. As Gurias Coloradas somaram os mesmos 19 pontos do Grêmio, mas ficaram atrás pelo número de gols sofridos: seis contra três.
A equipe comandada por Maurício Salgado também marcou 33 gols, tendo o segundo ataque mais efetivo do Estadual. A defesa, por sua vez, foi a terceira menos vazada.
Ingressos para Juventude x Inter
Os torcedores que quiserem assistir ao jogo terão de levar 2kg de alimentos não-perecíveis (exceto sal) no acesso ao estádio.
Regulamento do Gauchão Feminino
As equipes estarão no mesmo grupo e, na fase inicial, se enfrentarão em turno e returno. Ao final das 10 rodadas, os quatro melhores avançam aos mata-matas.
As semifinais e a final ocorrerão em jogos de ida e volta. Enquanto a disputa de terceiro lugar segue em partida única.