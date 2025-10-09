Jogos na Arena, negociação com grandes atletas e avaliação da gestão: o que disse Alberto Guerra sobre o futebol feminino 

Alberto Guerra falou sobre o futebol feminino nesta quinta-feira (9). Márcia Fernandes / Agência RBS

O Grêmio tratou, detalhadamente, do futebol feminino na manhã desta quinta-feira (9), em evento no CT da Ulbra, em Canoas. Além de detalhar investimentos com a modalidade, o clube também prestou esclarecimentos sobre as Mosqueteiras.

O presidente Alberto Guerra estava presente e explanou alguns bastidores do departamento feminino. O mais impactante envolveu uma negociação frustrada com a atacante Cristiane, atualmente no Flamengo e que teve vasta história pela Seleção Brasileira.

— A gente tentou muito a Cristiane, foi por um detalhe. Infelizmente, não deu. Tiveram outras atletas (em negociação), mas de novo, no sentido de valorizar e atrair a atenção, patrocinadores e elevar a qualidade técnica, que é o que nos interessa para que a gente atinja os resultados de campo. Não tenho dúvida que logo o Grêmio vai estar lutando pelos títulos — afirmou o presidente Alberto Guerra.

O dirigente também ressaltou que, atualmente, atletas de impacto para o futebol feminino brasileiro querem atuar no Tricolor.

— Grandes jogadoras falam em vir para o Grêmio, querem, perguntam, conhecem a Marianita (Nascimento, diretora), a Karina (Balestra, diretora adjunta), a Patrícia (Gusmão, coordenadora). Então, acho que tudo faz parte de um processo para que a gente possa atrair grandes estrelas para jogar aqui — ressaltou.

Jogos na Arena

Desde que Alberto Guerra tomou posse como presidente do clube, em 2023, foram três jogos das Mosqueteiras na Arena: final do Gauchão, em 2023 e 2024, e Supercopa do Brasil, em 2025.

— Desde o primeiro dia, foi uma briga constante minha para que o futebol feminino jogasse na Arena quando a administração ainda era da Arena. Sempre lutei muito por isso, e não conseguia. Raríssimas oportunidades, quando eram jogos grandes mesmo, conseguíamos levar para lá. Agora, a partir do dia 1º de novembro, quando vamos assumir a gestão do estádio, pretendo, no tempo que me resta, levar mais jogos do feminino para lá. E acho que essa é a tendência para as próximas gestões, que o Grêmio jogue mais na Arena — ressaltou.

Agora, portanto, a expectativa que as Mosqueteiras atuem no estádio na fase decisiva do Gauchão. As semifinais devem ocorrer ainda em outubro. Enquanto a final está prevista para novembro.

Avaliação da gestão

A gestão de Alberto Guerra se encerra no final deste ano e, desde que assumiu, em 2023, o presidente viu as Mosqueteiras conquistarem um Gauchão e uma Ladies Cup. Para além disso, foram realizadas mudanças estruturais para o futebol feminino, incluindo alteração de CT e local dos jogos.

— Olhando para trás, obviamente estou muito orgulhoso de tudo que a gente fez aqui. Quem conheceu o Vieirão, a estrutura das meninas, a academia que elas tinham, a estrutura médica e ver hoje, é outra coisa. E sei que tem espaço para crescer, muita coisa para desenvolver ainda. Então, ficamos sempre querendo fazer um pouco mais. Mas se pegar de onde viemos para onde estamos, foi um salto muito grande — avaliou.

O Grêmio passou a treinar e alojar atletas no Complexo da Ulbra, em Canoas, ao invés do Vieirão, em Gravataí. Além disso, agora também manda seus jogos no CT Hélio Dourado, e não mais no Vieirão.

O Tricolor também construiu importantes parcerias com o Hospital Moinhos de Vento, ampliando o atendimento às atletas. Assim como com a Faculdade Sogipa, que fornece bolsas integrais às jogadoras em cursos de Educação Física, Nutrição e Fisioterapia.