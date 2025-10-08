Jogadoras gremistas comemoram melhor ataque do Gauchão Feminino; assista ao podcast

Giovaninha e Julia Martins participam do Resenha das Gurias. Reprodução / Youtube

A primeira fase do Gauchão Feminino será encerrada no próximo sábado (11). Grêmio e Inter ainda lutam pelo primeiro lugar. Os dois times porto-alegrenses somam 16 pontos, mas o Tricolor está à frente por ter sofrido menos gols — três contra seis do Colorado.

O Grêmio tem também o melhor ataque da competição com 38 gols marcados em sete partidas.

As atacantes gremistas Giovaninha e Julia Martins são as convidadas do novo episódio do Resenha das Gurias e comemoram o bom momento.

Assista ao Resenha das Gurias

O Resenha das Gurias tem episódio inédito sobre futebol feminino toda semana. O podcast pode ser acessado pelas principais plataformas de áudio, como Spotify e SoundCloud, além do site e aplicativo de GZH.