A Seleção Brasileira Feminina enfrenta a Itália na próxima terça-feira (28), às 14h15min, no Estádio Ennio Tardini, em Parma. O duelo é válido pela data Fifa de outubro. Confira as principais informações do confronto.
Escalações para Itália x Brasil
Itália: Giuliani; D'Auria, Lenzini, Linari e Oliviero; Severini, Schatzer e Greggi; Bonansea, Corelli e Girelli. Técnico: Andrea Soncin.
Brasil: Lorena; Mariza, Isa Haas e Tarciane; Yasmim, Ary Borges, Duda Sampaio e Luany; Ludmila (Amanda Gutierres), Dudinha e Bia Zaneratto. Técnico: Arthur Elias.
Arbitragem para Itália x Brasil
- Ainda não divulgada.
Onde assistir a Itália x Brasil
- A Globo, o Sportv e a GE TV anunciam a transmissão.
Como chegam Itália x Brasil
Itália
A seleção italiana realizou outro amistoso nesta data Fifa. Na última sexta-feira (24), a Azurra empatou em 1 a 1 com o Japão.
Na temporada, foram 12 jogos realizados pela Itália. Até então, são cinco vitórias, três empates e quatro derrotas. Além de 18 gols marcados e 15 sofridos.
Brasil
A Seleção Brasileira vem de vitória, por 2 a 1, sobre a Inglaterra. No último sábado (25), superou a expulsão de Angelina para triunfar sobre as atuais bicampeãs da Eurocopa.
Em 2025, são 12 jogos, com oito vitórias, dois empates e duas derrotas. Além de 32 gols marcados e 15 sofridos.