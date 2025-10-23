Inter x Juventude: semifinal do Gauchão Feminino tem mudança de data 

A partida entre Inter e Juventude, pela semifinal do Gauchão Feminino, foi adiantada em um dia. O duelo definirá o primeiro finalista da competição.
Agendado inicialmente para 2 de novembro, às 15h, o confronto foi remarcado para o dia 1º, no mesmo horário. O jogo será realizado no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.
O Juventude venceu a ida, por 2 a 0, e agora tem a vantagem: pode até perder por um gol de diferença para avançar. As Gurias Coloradas, por sua vez, precisam triunfar por dois gols de diferença para forçar os pênaltis; ou por três ou mais para se classificar no tempo normal.
Inter x Juventude
- Data: 1º de novembro
- Horário: 15h
- Local: Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre