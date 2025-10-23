Futebol feminino

Jogo de volta
Notícia

Inter x Juventude: semifinal do Gauchão Feminino tem mudança de data 

Equipes se enfrentam no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. Na Serra, Ju fez 2 a 0

Zero Hora

