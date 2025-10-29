As Gurias Coloradas enfrentam o Juventude no próximo sábado (1º), às 15h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. O duelo é válido pela partida de volta da semifinal do Gauchão Feminino.
No confronto de ida, o Alviverde venceu por 2 a 0. Portanto, agora, pode até perder por um gol de diferença para se classificar. O Inter precisa de um triunfo por dois gols de diferença para levar aos pênaltis ou de três ou mais gols para avançar no tempo normal. Confira as principais informações do confronto.
Escalações para Inter x Juventude
Inter: Mayara; Bianca Martins, Capelinha e Fefa Lacoste; Paola (Moniquinha), Marzia, Gabi Morais, Rafa Mineira e Katrine; Belén Aquino e Iasmin. Técnico: Maurício Salgado.
Juventude: Renata May; Rayane Pires, Apoliana e Bruna Emília; Carol Ladaga, Dani Venturini, Drielly, Duda Tosti e Bell Silva; Dani Silva e Dani Ortolan. Técnico: Luciano Brandalise.
Arbitragem para Inter x Juventude
- Rodrigo Brand da Silva, auxiliado por Paulo Roberto Gomes Medeiros e Jeissyevan Freitag Goncalves. O trio é gaúcho.
Onde assistir a Inter x Juventude
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 14h30min;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 14h30min;
- GZH transmite a partida em imagens no Youtube.
Como chegam Inter x Juventude
Inter
As Gurias Coloradas voltam a contar com as uruguaias Fefa Lacoste e Belén Aquino. Após disputarem a partida de ida, as duas se apresentaram à seleção para a data Fifa, onde enfrentaram a Argentina. Agora, já estão à disposição de Maurício Salgado.
Por outro lado, a goleira Bárbara, a volante Julia Bianchi, a atacante Julieta Morales e a zagueira Bruna Benites seguem no departamento médico.
Juventude
As Esmeraldas contaram com os retornos de Dani Silva e Teté na última partida. As duas, portanto, estão aptas e podem iniciar o duelo diante do Inter.
Por outro lado, as atacantes Kamile Loirão e Félix e as zagueiras Grazi e Hericka seguem no departamento médico.
Ingressos para Inter x Juventude
O torcedor terá de fazer check-in no Mundo Colorado e levar um quilo de alimento não perecível no acesso ao Sesc Protásio Alves.
Regulamento do Gauchão Feminino
As equipes estarão no mesmo grupo e, na fase inicial, se enfrentarão em turno e returno. Ao final das 10 rodadas, os quatro melhores avançam aos mata-matas.
As semifinais e a final ocorrerão em jogos de ida e volta. Enquanto a disputa de terceiro lugar segue em partida única.