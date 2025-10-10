Inter x Grêmio pelo Gauchão Feminino sub-15: horário, onde assistir e prováveis escalações

Grêmio venceu a ida por 1 a 0. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

Inter e Grêmio se enfrentarão neste domingo (12), às 15h, pela final do Gauchão Feminino sub-15. O confronto de volta ocorre no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

No duelo de ida, as Mosqueteiras venceram por 1 a 0. Portanto, agora, podem até empatar que serão campeãs. As Gurias Coloradas precisam do triunfo simples para levar a decisão aos pênaltis ou da vitória por dois ou mais gols para serem campeãs no tempo normal.

Escalações para Inter x Grêmio

Inter: Manoela; Luiza, Mariana e Amanda; Eduarda Vieira, Alice Mambac, Kamila, Lara Lay e Bruna Luisa; Joana Spadetto e Isadora Tremea. Técnica: Helen Oliveira.

Grêmio: Gabi Friederichs; Dafine, Brizola, Gabi e Vic; Stapasolla, Sthefani e Mari Cândido; Valentina, Lara Mônica e Thify. Técnico: Marcelo Sacknies.

Arbitragem para Inter x Grêmio

Jose Mauro Moreira Machado Filho, auxiliado por Ariela Duarte da Silveira e Estefani Adriati Estrela da Rosa.

Onde assistir a Inter x Grêmio

O Inter transmite a partida em seu canal no Youtube.

Ingressos para Inter x Grêmio

A torcida pode comparecer mediante doação de 1 kg de alimento não-perecível e check-in no Mundo Colorado.

Como chegam Inter x Grêmio

Inter

As Gurias Coloradas perderam os 100% de aproveitamento no último jogo. Até então, o Inter acumula seis vitórias e uma derrota. Além de 29 gols marcados e apenas dois sofridos.

Grêmio