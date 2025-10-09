Inter x Brasil-Far: tudo sobre o jogo da 10ª rodada do Gauchão Feminino. - / Arte GZH

As Gurias Coloradas enfrentam o Brasil-Far no próximo sábado (11), às 15h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. O duelo é válido pela última rodada da primeira fase do Gauchão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Inter x Brasil-Far

Inter: Mayara; Fefa Lacoste (Moniquinha), Capelinha (Gi Santos), Bianca Martins e Katrine (Eskerdinha); Gabi Morais (Jordana), Marzia (Pati Llanos), Rafa Mineira; Aninha, Belén Aquino e Iasmin. Técnico: Maurício Salgado.

Brasil-Far: Menezes; Ju Goes, Izadora, Andressa Kreski e Rayssa; Leticia (Lari Amaral), Maju e Marcela; Emmily Karla, Gabizinha e Lorena (Nicole Neres). Técnico: Leonardo Antunes.

Arbitragem para Inter x Brasil-Far

Joseph Ribeiro Lopes, auxiliado por Fabricio Junges Villa e Diego Luis Rosa Da Rosa.

Onde assistir a Inter x Brasil-Far

O Inter transmite a partida em seu canal no Youtube.

Como chegam Inter x Brasil-Far

Inter

As Gurias Coloradas ainda lutam pela liderança do Gauchão Feminino. Para isso, precisam pontuar mais do que o Grêmio (que enfrenta o Juventude) na rodada.

Para este jogo, o técnico Maurício Salgado deve mandar a campo uma equipe alternativa, assim como fez diante do Flamengo de São Pedro. A volante Jordana, com dois amarelos, está pendurada e se levar o cartão será baixa no primeiro jogo da semifinal.

Leia Mais O que ainda está em jogo na última rodada do Gauchão Feminino

Brasil-Far

O Rubro-verde não verá sua posição se alterar independente do resultado deste jogo. O Brasil-Far será quarto colocado e enfrentará o líder nas semifinais.

Para este jogo, o técnico Leonardo Antunes não contará com a volante Ingrid, suspensa pelo terceiro amarelo.

Ingressos para Inter x Brasil-Far

O torcedor terá de fazer check-in no Mundo Colorado e levar um quilo de alimento não perecível no acesso ao Sesc Protásio Alves.

Regulamento do Gauchão Feminino

As equipes estarão no mesmo grupo e, na fase inicial, se enfrentarão em turno e returno. Ao final das 10 rodadas, os quatro melhores avançam aos mata-matas.