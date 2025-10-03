Inter vence o São Paulo em prévia da final da Copa Gramado Feminina sub-16

O Inter venceu o São Paulo, por 2 a 1, na última rodada da Copa Gramado de futebol feminino sub-16. A partida foi realizada na tarde desta sexta-feira (3), no Estádio Ernesto Volk, em Gramado.
O Colorado saiu à frente, aos 7 minutos, com Yasmin. A atacante puxou contra-ataque no campo defensivo, passou pela marcação e finalizou à esquerda da goleira.
Depois, aos 22 da etapa final, o São Paulo igualou o resultado com Pietra. Alice cobrou falta pela direita e a goleira Clara deu rebote nos pés da atacante, que apenas empurrou às redes.
O gol da vitória veio aos 33. Em cobrança de falta, Lara Lay desempatou a partida e garantiu a terceira vitória do Inter na Copa Gramado.
Agora, as Gurias Coloradas se preparam para a final, novamente contra o São Paulo. O duelo será às 11h deste sábado (4), na Vila Olímpica. Quem vencer, ficará com a taça. Em caso de empate, a disputa será nos pênaltis.
Campanha
O Inter é o único com 100% de aproveitamento na competição. A equipe da técnica Helen Oliveira acumula três vitórias, com sete gols marcados e apenas um sofrido.
Tabela da Copa Gramado
- Inter - 9 pontos
- São Paulo - 6 pontos
- Grêmio - 3 pontos
- Criciúma - 0 pontos
Jogos do Inter na Copa Gramado
- Grêmio 0x2 Inter
- Inter 3x0 Criciúma
- Inter 2x1 São Paulo
- 4/10, 11h: Inter x São Paulo (disputa do título)
