Futebol feminino

Na estreia 
Notícia

Inter vence o Grêmio na abertura da Copa Gramado de futebol feminino sub-16

Isadora Tremea e Julia marcaram os gols do triunfo colorado na vitória por 2 a 0

Carolina Freitas

Esporte

