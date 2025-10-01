Inter vence o Grêmio na abertura da Copa Gramado de futebol feminino sub-16

Gurias Coloradas venceram por 2 a 0. Carol Lorenço / Copa Gramado Laghetto

As Gurias Coloradas venceram as Mosqueteiras por 2 a 0 no clássico da Copa Gramado de futebol feminino sub-16. A partida que abriu a competição foi realizada na tarde desta quarta-feira (1º) no Complexo Esportivo da Vila Olímpica da Várzea Grande, em Gramado.

O Inter saiu na frente aos 17 minutos do primeiro tempo, com Isadora Tremea aparecendo às costas da defesa para interceptar a bola, invadir a área e finalizar para o fundo das redes.

Depois, aos 35 da etapa final, Julia recebeu de Lara Lay, driblou a marcação e bateu com o pé esquerdo para o gol, confirmando a vitória colorada.

Avaliações

A partida também ficou marcada pela boa atuação da meia colorada Lara Lay, de 15 anos. Considerada uma das promessas da base do Inter, ela fez seu 15º jogo na temporada.

— Agradecer ao time, porque a gente vem treinando bastante desde o começo do ano, viemos aqui e fizemos o que tinha de fazer. Se não dá na qualidade, vai na vontade. E hoje (quarta-feira), acho que foi mais na vontade. Gre-Nal não se joga, se ganha — afirmou a camisa 10 depois do jogo.

O duelo também foi o primeiro da técnica Jaqueline Peres à frente da equipe sub-15 gremista. A profissional foi anunciada na última semana pelo clube tricolor.

— Foi um jogo difícil, Gre-Nal é sempre difícil de jogar. Tivemos uma proposta no primeiro tempo e acabou não dando certo. Acabei conversando com o professor Marcelo (Sacknies, técnico da equipe sub-17) e fizemos algumas trocas, colocamos o time mais para frente, para atacar mais e acho que melhorou, só que não fomos eficientes. E o Inter foi lá e matou o jogo — avaliou a treinadora gremista após a partida.

E agora?

Com o resultado, as Gurias Coloradas são as vice-líderes da competição — atrás apenas do São Paulo, com melhor saldo de gols. As Mosqueteiras, por sua vez, estão na terceira colocação.

Os times voltam a campo nesta quinta-feira (2). O Inter enfrenta o Criciúma, às 14h. Enquanto o Grêmio duela com o São Paulo, às 16h. Os dois jogos ocorrem no Complexo Esportivo da Vila Olímpica da Várzea Grande, em Gramado, e terão transmissão no YouTube.

Fórmula de disputa

Na fase inicial, os times se enfrentam em turno único, todos contra todos. Após as três rodadas, os dois de melhor campanha disputam o título. Enquanto as outras equipes jogam pelo terceiro lugar.

Próximos jogos

2ª rodada – 2/10 (quinta)

14h: Inter x Criciúma

x Criciúma 16h: São Paulo x Grêmio

3ª rodada – 3/10 (sexta)

14h: Inter x São Paulo

x São Paulo 16h: Criciúma x Grêmio

4ª rodada – 4/10 (sábado)

9h: disputa do título prata (terceiro lugar)

11h: disputa do título ouro (primeiro lugar)

