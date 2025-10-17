Inter renova contrato de meia do feminino por mais uma temporada

A meia Mayara Vaz. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O Inter renovou o contrato de mais uma atleta visando a próxima temporada. Trata-se da meia Mayara Vaz, de 30 anos, que chegou ao clube neste ano. A jogadora teve o vínculo estendido até dezembro de 2026.

Contratada junto ao Botafogo, a meio-campista acumula 12 jogos (sendo oito como titular) e um gol com a camisa colorada. Ela ainda luta pelo seu primeiro título pelo Inter.