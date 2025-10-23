Inter renova contrato de atacante do time feminino

Julieta Morales pertence ao Inter até dezembro de 2027. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O Inter estendeu o contrato da atacante Julieta Morales por mais um ano. A uruguaia tinha vínculo com o clube até dezembro de 2026 e, agora, está ligada ao Colorado até o final de 2027.

Anunciada em março de 2024, a jogadora já acumula 30 jogos, com 16 gols e oito assistências pelo Inter. Nas categorias de base, também esteve em campo em 12 oportunidades e balançou as redes seis vezes.

Nesta temporada, Julieta Morales é a vice-artilheira das Gurias Coloradas. Em 19 jogos, marcou seis gols. Sua última partida, porém, foi o empate em 1 a 1 com o Juventude, em 7 de setembro. Atualmente, ela se recupera de uma torção no tornozelo.

