Inter renova contrato de atacante do time feminino

O Inter estendeu o contrato da atacante Julieta Morales por mais um ano. A uruguaia tinha vínculo com o clube até dezembro de 2026 e, agora, está ligada ao Colorado até o final de 2027.
Anunciada em março de 2024, a jogadora já acumula 30 jogos, com 16 gols e oito assistências pelo Inter. Nas categorias de base, também esteve em campo em 12 oportunidades e balançou as redes seis vezes.
Nesta temporada, Julieta Morales é a vice-artilheira das Gurias Coloradas. Em 19 jogos, marcou seis gols. Sua última partida, porém, foi o empate em 1 a 1 com o Juventude, em 7 de setembro. Atualmente, ela se recupera de uma torção no tornozelo.
Contratos no fim
Recentemente, o Inter também renovou o contrato da meio-campista Mayara Vaz. São, por outro lado, 11 gurias com vínculo se encerrando em dezembro desde ano: as goleiras Mayara e Bárbara, as zagueiras Bruna Benites e Fefa Lacoste, as laterais Katrine, Moniquinha e Thaini, as meio-campistas Capelinha, Pati Llanos e Rafa Mineira e a atacante Iasmin.