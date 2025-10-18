Inter perde para o Juventude e fica mais longe da final do Gauchão Feminino

No primeiro jogo das semifinais do Gauchão Feminino, o Juventude levou a melhor sobre o Inter. Em partida disputada na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, as Esmeraldas venceram por 2 a 0 e podem dar fim à sequência de finais entre Grêmio e Inter após oito anos.
Apesar de ter mais chances claras durante os 90 minutos, as Gurias Coloradas não conseguiram converter em gols. Em contrapartida, o Juventude foi eficiente no ataque e marcou duas vezes, com Dani Ortolan e Teté.
As equipes voltam a se enfrentar no dia 2 de novembro, um domingo, às 15h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. Para chegar à decisão, o Juventude pode perder por até um gol de diferença. Já o Inter terá de vencer por mais de dois gols para se classificar no tempo normal. Qualquer vitória colorada por dois gols de diferença leva o confronto para os pênaltis.
Na outra semifinal, o Grêmio encara o Brasil de Farroupilha. A ida será no dia 26 de outubro, domingo, no Estádio das Castanheiras, na Serra. A volta ocorrerá no dia 2 de novembro, às 15h, no CT Hélio Dourado.
Primeiro tempo
No primeiro tempo, o Inter teve mais chances claras, mas não soube aproveitar as oportunidades para abrir o placar. A primeira delas veio aos 12 minutos. Iasmin lançou Belén Aquino, e a uruguaia entrou cara a cara contra a goleira Renata. A atacante finalizou de forma precipitada e viu a arqueira fazer grande defesa.
As Gurias Coloradas voltaram a levar perigo aos 31 minutos, novamente em jogada de Iasmin. Ela recebeu próxima da meia-lua e chutou rasteiro, no canto direito. A bola passou por Renata, mas explodiu na trave.
Nove minutos depois, Renata fez outra grande defesa. Em tabela entre Belén Aquino e Rafa Mineira, a camisa 77 deixou a uruguaia em boas condições, dentro da área, pelo lado esquerdo. A atacante finalizou cruzado, mas a goleira do Juventude espalmou novamente.
Do lado do Juventude, a equipe tinha volume de jogo, mas pouco conseguia levar perigo. Entretanto, quando levou foi certeira. Aos 44 minutos, Carol Ladaga cobrou escanteio no lado direito e Duda Tosti desviou com o pé, no primeiro poste, acertando o travessão. A atacante Dani Ortolan apenas empurrou para o fundo das redes e levou as Esmeraldas em vantagem para o intervalo: 1 a 0.
Segundo tempo
Atrás no placar, o Inter voltou para a segunda etapa da mesma forma que esteve na maior parte do primeiro tempo: com mais posse de bola e buscando as principais chances de gol.
A primeira delas poderia ter saído aos 13 minutos, quando Rafa Mineira, no lado esquerdo, cobrou falta na direção do gol. Contudo, Capelinha, livre, não conseguiu desviar de cabeça, e Renata espalmou para longe. Dois minutos depois a chance apareceu. Belén Aquino recebeu próxima da linha de fundo, no lado direito da área e cruzou rasteiro para trás. Katrine apareceu para finalizar, mas acabou isolando.
As Gurias Coloradas seguiram no ataque e quase empataram aos 19 minutos. Belén Aquino avançou pelo lado esquerdo e encontrou um bom passe pelo alto, nas costas da marcação, para Iasmin. A atacante dominou, driblou a goleira, mas perdeu o ângulo.
As Esmeraldas buscavam contra-atacar e tiveram chance clara para ampliar o marcador. Aos 27 minutos, Duda Tosti acionou Teté. Ela ficou cara a cara contra Mayara, mas chutou para fora.
Cinco minutos depois a dupla conseguiu sucesso. Duda Tosti acertou um passe de trivela e deixou Teté livre. A atacante não errou o alvo e ampliou a vantagem: 2 a 0 para o Juventude.
O Inter sentiu o segundo gol e sofreu com a falta de organização nos minutos finais. Belén Aquino até tentou descontar em cobrança de falta direto no gol aos 38 minutos, mas viu a bola subir muito. Pouco tempo depois, após cobrança de escanteio, Teté desviou contra o próprio gol e obrigou Renata a fazer grande defesa. As Esmeraldas souberam administrar o resultado e levam boa vantagem para o jogo da volta.
Gauchão Feminino — Ida da semifinal — 18/10/2025
Juventude (2)
Renata; Apoliana, Rayane Pires, Bruna Emília e Carol Ladaga; Bell Silva, Dani Venturini, Drielly (Teté, 18'/2°T) e Duda Tosti (Joyce, 44'/2°T); Dani Silva e Dani Ortolan (Pissaia, 38'/2°T). Técnico: Luciano Brandalise.
Inter (0)
Mayara; Bianca Martins (Eskerdinha, INT), Fefa Lacoste, Capelinha e Katrine; Marzia, Gabi Morais (Pati Llanos, INT), Rafa Mineira e Paola (Aninha, 19'/2°T); Belén Aquino e Iasmin. Técnico: Maurício Salgado.
GOLS: Dani Ortolan (J), aos 44min do primeiro tempo, e Teté (J), aos 32min do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS: Drielly (J); Paola e Katrine (I).
ARBITRAGEM: Dieizon Ismael Bertoldi Rech, auxiliado por Guilherme Renan de Oliveira e por Valdeir Florencio Paiva.
LOCAL: Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.