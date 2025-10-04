Inter goleia o São Paulo e é campeão da Copa Gramado Feminina sub-16

Inter venceu o São Paulo na final. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas conquistaram, na manhã deste sábado (4), a primeira edição da Copa Gramado de futebol feminino sub-16. O título veio após a goleada, por 3 a 0, sobre o São Paulo.

O duelo foi realizado na Vila Olímpica, em Gramado, e teve gols de Lara Lay, Isadora e Kamila. O resultado também consolidou uma campanha de 100% de aproveitamento das Gurias Coloradas. Ao longo do torneio, foram quatro vitórias, com 10 gols marcados e apenas um sofrido.

O time da técnica Helen Oliveira ainda faturou todas as premiações individuais da Copa Gramado. A goleira Clara foi a menos vazada. Enquanto a meio-campista Lara Lay ganhou como destaque da final e artilheira.

Futuro

Agora, a equipe colorada volta suas atenções para a disputa da final do Gauchão Feminino sub-15. Na ida, perdeu para o Grêmio por 1 a 0. A volta ocorre em 12 de outubro, às 15h, no Sesc Protásio Alves.

Campanha colorada

4 jogos

4 vitórias

10 gols marcados

1 gol sofrido

100% de aproveitamento

Jogos do Inter na Copa Gramado

Grêmio 0x2 Inter

Inter 3x0 Criciúma

Inter 2x1 São Paulo

Inter 3x0 São Paulo