Inter goleia o Criciúma e se classifica à final da Copa Gramado Feminina sub-16

Inter está com 100% de aproveitamento na competição. Carol Lorenço / Copa Gramado Laghetto/Divulgação

As Gurias Coloradas venceram o Criciúma por 3 a 0 e se classificaram à final da Copa Gramado de futebol feminino sub-16. O triunfo foi conquistado na tarde desta quinta-feira (2), no Complexo Esportivo da Vila Olímpica, em Gramado.

O Inter abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo. Foi quando Lara Lay recebeu na área e bateu rasteiro para vencer a goleira catarinense.

Na segunda etapa, aos 5 minutos, as Gurias Coloradas confirmaram a vitória. Após cruzamento de Alice à área, a zagueira Sofia tentou afastar, mas acabou empurrando contra o próprio gol.

O triunfo virou goleada aos 12 minutos. E, mais uma vez, o placar foi alterado após cruzamento da lateral-direita Alice. Agora, com cabeceio de Kamila para o fundo das redes.

Vaga confirmada

Com o resultado, o time da técnica Helen Oliveira mantém os 100% de aproveitamento, chega aos seis pontos e avança à final. Antes da decisão, porém, as Gurias Coloradas voltarão a campo às 14h desta sexta-feira (3), pela última rodada da primeira fase. O duelo será contra o São Paulo. A final ocorre no sábado (4).

Avaliação da campanha

Após o duelo, a técnica Helen Oliveira valorizou as duas vitórias e também falou sobre o objetivo do Inter na competição: oportunizar que as meninas tenham minutagem.

— O nosso intuito é dar oportunidade para as meninas. Eu tenho no time tanto meninas 2009 quanto 2012, que são bem novas. E viemos com esse objetivo, de botar as meninas para jogar, dar rodagem para todo mundo, para elas vivenciarem cada vez mais, jogarem bastante, não só treinarem. Isso vai fazer muito bem para elas lá na frente, para que elas cheguem no profissional melhores formadas — afirmou.

Tabela da Copa Gramado

São Paulo - 6 pontos Inter - 6 pontos Grêmio - 0 pontos Criciúma - 0 pontos

Jogos da Copa Gramado

1ª rodada – 2/10 (quinta)

Grêmio 0x2 Inter

Criciúma 0x7 São Paulo

2ª rodada – 2/10 (quinta)

Inter 3x0 Criciúma

São Paulo 2x1 Grêmio

3ª rodada – 3/10 (sexta)

14h: Inter x São Paulo

x São Paulo 16h: Criciúma x Grêmio

4ª rodada – 4/10 (sábado)