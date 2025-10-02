Inter goleia o Criciúma e se classifica à final da Copa Gramado Feminina sub-16

As Gurias Coloradas venceram o Criciúma por 3 a 0 e se classificaram à final da Copa Gramado de futebol feminino sub-16. O triunfo foi conquistado na tarde desta quinta-feira (2), no Complexo Esportivo da Vila Olímpica, em Gramado.
O Inter abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo. Foi quando Lara Lay recebeu na área e bateu rasteiro para vencer a goleira catarinense.
Na segunda etapa, aos 5 minutos, as Gurias Coloradas confirmaram a vitória. Após cruzamento de Alice à área, a zagueira Sofia tentou afastar, mas acabou empurrando contra o próprio gol.
O triunfo virou goleada aos 12 minutos. E, mais uma vez, o placar foi alterado após cruzamento da lateral-direita Alice. Agora, com cabeceio de Kamila para o fundo das redes.
Vaga confirmada
Com o resultado, o time da técnica Helen Oliveira mantém os 100% de aproveitamento, chega aos seis pontos e avança à final. Antes da decisão, porém, as Gurias Coloradas voltarão a campo às 14h desta sexta-feira (3), pela última rodada da primeira fase. O duelo será contra o São Paulo. A final ocorre no sábado (4).
Avaliação da campanha
Após o duelo, a técnica Helen Oliveira valorizou as duas vitórias e também falou sobre o objetivo do Inter na competição: oportunizar que as meninas tenham minutagem.
— O nosso intuito é dar oportunidade para as meninas. Eu tenho no time tanto meninas 2009 quanto 2012, que são bem novas. E viemos com esse objetivo, de botar as meninas para jogar, dar rodagem para todo mundo, para elas vivenciarem cada vez mais, jogarem bastante, não só treinarem. Isso vai fazer muito bem para elas lá na frente, para que elas cheguem no profissional melhores formadas — afirmou.
Tabela da Copa Gramado
- São Paulo - 6 pontos
- Inter - 6 pontos
- Grêmio - 0 pontos
- Criciúma - 0 pontos
Jogos da Copa Gramado
1ª rodada – 2/10 (quinta)
- Grêmio 0x2 Inter
- Criciúma 0x7 São Paulo
2ª rodada – 2/10 (quinta)
- Inter 3x0 Criciúma
- São Paulo 2x1 Grêmio
3ª rodada – 3/10 (sexta)
- 14h: Inter x São Paulo
- 16h: Criciúma x Grêmio
4ª rodada – 4/10 (sábado)
- 9h: disputa do título prata (terceiro lugar)
- 11h: disputa do título ouro (primeiro lugar)