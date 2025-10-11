Inter goleia Brasil-Far e termina primeira fase do Gauchão Feminino em segundo lugar

Gurias Coloradas venceram o Brasil-Far e encerraram a primeira fase na vice-liderança. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas fizeram o favoritismo prevalecer, venceram o Brasil-Far e encerraram a primeira fase do Gauchão Feminino na vice-liderança. O triunfo por 3 a 0, no Sesc Protásio Alves, não foi o suficiente para ultrapassar o Grêmio, que ficou com a primeira posição.

O primeiro gol do Inter saiu apenas aos 47 minutos de jogo. Katrine achou Iasmin, a atacante invadiu a área, limpou a marcação de Gabi Rech e bateu no cantinho direito da goleira Menezes para colocar o time colorado à frente.

A vantagem foi ampliada aos 13 da etapa final. Iasmin bateu rasteiro para o gol, a goleira Menezes defendeu, mas deu rebote. E ai, Belén Aquino estava no lugar certo e na hora certa para empurrar às redes e encaminhar a vitória do Inter.

O triunfo virou goleada aos 22 minutos. Foi quando a bola sobrou para Rafa Mineira na divisa da grande área. A meia teve calma para ajeitar e finalizar de esquerda, vencendo a goleira rubro-verde.

Agora, o Inter se prepara para enfrentar o Juventude nas semifinais. A equipe da Serra foi a terceira colocada na classificatória. Com isso, o primeiro jogo será em Caxias do Sul, e a decisão terá mando de campo do Colorado. As datas e horários ainda não foram confirmados, mas a expectativa é que a ida ocorra em 25 ou 26 de outubro.

E do lado de lá?