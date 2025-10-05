Inter faz 7 a 0 no Flamengo de São Pedro pelo Gauchão Feminino

As Gurias Coloradas venceram o Flamengo de São Pedro por 7 a 0 neste domingo (5) no Campo do Flamengo, em Tenente Portela. O Inter marcou com Belén Aquino, duas vezes, Pati Llanos, duas vezes, Alice Helena, Clara Güell e Bianca.
Com o resultado, a equipe comandada por Maurício Salgado chega aos 16 pontos e iguala o Grêmio na pontuação, ficando na vice-liderança da fase classificatória apenas pelo saldo de gols — 24 contra 35.
Os gols
As Gurias Coloradas tiveram um começo avassalador. Logo aos três minutos do primeiro tempo, Belén Aquino no recebeu dentro da área e bateu para abrir o placar em Tenente Portela.
A uruguaia voltou a marcar aos 28, quando ampliou para o Inter. Depois, foi a vez de Pati Lllanos marcar duas vezes. Primeiro, recebeu de Yasmin, invadiu a área e deslocou a goleira — 3 a 0.
Aos 42, a camisa 20 das Gurias Coloradas aproveitou o rebote da goleira e fez o quarto no Campo do Flamengo. Com a vitória encaminhada, a equipe colorada diminuiu a intensidade em campo. Ainda assim, conseguiu marcar mais três vezes.
Aos 28 da etapa final, Ketlin fez jogada individual pela direita e encontrou Alice, que tocou na saída da goleira para fazer 5 a 0.
Clara fez o sexto sete minutos depois. A centroavante recebeu de Rafa e finalizou para o fundo da rede. Já nos acréscimos, o 7 a 0, com mais uma assistência de Rafa. Ela cobrou escanteio na área, Bianca subiu mais alto que todo mundo e fechou o placar em Tenente Portela.
E agora?
No próximo sábado (11), às 15h, as Gurias Coloradas voltam a campo. O time de Mauricio Salgado enfrenta o Brasil-Far no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. Enquanto, o Flamengo de São Pedro folga na rodada e encerrou o Gauchão Feminino com sete jogos e sete derrotas.