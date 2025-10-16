Inter e Juventude já se enfrentaram 14 vezes no futebol feminino; veja o retrospecto

A semifinal do Gauchão Feminino colocará Inter e Juventude frente a frente. As duas equipes que estão na elite do futebol brasileiro iniciarão a disputa pela vaga à decisão no próximo sábado (18), às 15h, em Bento Gonçalves.
Este será o 15º embate entre os times desde as retomadas dos departamentos femininos. Até então, a vantagem colorada é ampla: são nove vitórias do Inter, quatro empates e apenas um triunfo alviverde.
Pelas semifinais do Gauchão, este será o quarto encontro. Em 2022, 2023 e 2024, as equipes se enfrentaram nos mata-matas e, em todas as oportunidades, as Gurias Coloradas levaram a melhor.
Na temporada, este será o quarto duelo entre Ju e Inter. No Brasileirão, deu empate. Enquanto, no Gauchão, há uma vitória colorada e outra igualdade.
Zero Hora destaca os 14 jogos já realizados entre as equipes. Confira abaixo.
Todos os jogos
- Juventude 0x8 Inter — Gauchão 2021 (1ª rodada)
- Inter 13x0 Juventude — Gauchão 2021 (6ª rodada)
- Juventude 1x1 Inter — Gauchão 2022 (4ª rodada)
- Juventude 0x2 Inter — Gauchão 2022 (semifinal)
- Inter 4x0 Juventude — Gauchão 2022 (semifinal)
- Inter 2x1 Juventude — Gauchão 2023 (4ª rodada)
- Juventude 1x4 Inter — Gauchão 2023 (semifinal)
- Inter 5x2 Juventude — Gauchão 2023 (semifinal)
- Juventude 0x0 Inter — Gauchão 2024 (2ª rodada)
- Inter 2x1 Juventude — Gauchão 2024 (semifinal)
- Juventude 1x0 Inter — Gauchão 2024 (semifinal)
- Juventude 1x1 Inter — Brasileirão 2025 (10ª rodada)
- Inter 1x0 Juventude — Gauchão 2025 (5ª rodada)
- Juventude 1x1 Inter — Gauchão 2025 (6ª rodada)
Retrospecto do confronto
- 14 jogos
- 9 vitórias do Inter
- 1 vitória do Juventude
- 4 empates
- 44 gols do Inter
- 9 gols do Juventude