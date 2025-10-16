Inter e Juventude já se enfrentaram 14 vezes no futebol feminino; veja o retrospecto

No último encontro, Inter e Juventude empataram em 1 a 1. Leonardo Bidese / Juventude/Divulgação

A semifinal do Gauchão Feminino colocará Inter e Juventude frente a frente. As duas equipes que estão na elite do futebol brasileiro iniciarão a disputa pela vaga à decisão no próximo sábado (18), às 15h, em Bento Gonçalves.

Este será o 15º embate entre os times desde as retomadas dos departamentos femininos. Até então, a vantagem colorada é ampla: são nove vitórias do Inter, quatro empates e apenas um triunfo alviverde.

Pelas semifinais do Gauchão, este será o quarto encontro. Em 2022, 2023 e 2024, as equipes se enfrentaram nos mata-matas e, em todas as oportunidades, as Gurias Coloradas levaram a melhor.

Na temporada, este será o quarto duelo entre Ju e Inter. No Brasileirão, deu empate. Enquanto, no Gauchão, há uma vitória colorada e outra igualdade.

Zero Hora destaca os 14 jogos já realizados entre as equipes. Confira abaixo.

Todos os jogos

Juventude 0x8 Inter — Gauchão 2021 (1ª rodada)

— Gauchão 2021 (1ª rodada) Inter 13x0 Juventude — Gauchão 2021 (6ª rodada)

13x0 Juventude — Gauchão 2021 (6ª rodada) Juventude 1x1 Inter — Gauchão 2022 (4ª rodada)

Juventude 0x2 Inter — Gauchão 2022 (semifinal)

— Gauchão 2022 (semifinal) Inter 4x0 Juventude — Gauchão 2022 (semifinal)

4x0 Juventude — Gauchão 2022 (semifinal) Inter 2x1 Juventude — Gauchão 2023 (4ª rodada)

2x1 Juventude — Gauchão 2023 (4ª rodada) Juventude 1x4 Inter — Gauchão 2023 (semifinal)

— Gauchão 2023 (semifinal) Inter 5x2 Juventude — Gauchão 2023 (semifinal)

5x2 Juventude — Gauchão 2023 (semifinal) Juventude 0x0 Inter — Gauchão 2024 (2ª rodada)

Inter 2x1 Juventude — Gauchão 2024 (semifinal)

2x1 Juventude — Gauchão 2024 (semifinal) Juventude 1x0 Inter — Gauchão 2024 (semifinal)

1x0 Inter — Gauchão 2024 (semifinal) Juventude 1x1 Inter — Brasileirão 2025 (10ª rodada)

Inter 1x0 Juventude — Gauchão 2025 (5ª rodada)

1x0 Juventude — Gauchão 2025 (5ª rodada) Juventude 1x1 Inter — Gauchão 2025 (6ª rodada)

Retrospecto do confronto