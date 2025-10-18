Inter e Juventude abrem disputa das semifinais do Gauchão Feminino em Bento Gonçalves

As Gurias Coloradas enfrentarão um velho conhecido nas semifinais do Gauchão Feminino. Pela quarta vez, o adversário será o Juventude. E, pela terceira, a disputa terá início na Serra Gaúcha.
Às 15h deste sábado (18), os times vão duelar na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, em busca da vantagem. Inclusive, foi ela quem sempre definiu o classificado.
Em 2022, 2023 e 2024, o Inter venceu o primeiro jogo. Em todas elas, saiu com a classificação. Na última temporada, inclusive, foi a vitória da ida que fez as Gurias Coloradas irem à final do Gauchão.
E os times?
O time porto-alegrense deve fazer algumas mexidas em relação à escalação que venceu o Brasil de Farroupilha na última rodada. A volante Capelinha e a atacante Clara Güell são duas atletas que lutam por vaga entre as titulares.
A expectativa é que Maurício Salgado escale a equipe com Mari Ribeiro; Moniquinha, Fefa Lacoste, Bianca Martins e Katrine; Marzia (Capelinha), Gabi Morais e Rafa Mineira; Aninha (Clara Güell), Belén Aquino e Iasmin.
O Juventude, por sua vez, tem uma extensa lista de desfalques. As atacantes Kamile Loirão, Dani Silva e Teté foram baixas nos últimos jogos e devem seguir no departamento médico.
Sendo assim, a expectativa é que as Esmeraldas atuem com Renata May; Carol Ladaga, Rayane Pires, Bruna Emília e Bell Silva; Leka, Dani Venturini, Drielly (Pissaia) e Duda Tosti; Joyce e Dani Ortolan.
E a sequência?
Após este jogo, Inter e Juventude se reencontram em 2 de novembro, às 15h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. Quem avançar, enfrentará Grêmio ou Brasil-Far na decisão do Gauchão.