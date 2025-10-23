A Seleção Brasileira Feminina enfrenta a Inglaterra no próximo sábado (25), às 13h30min, no Etihad Stadium, em Manchester. O duelo é válido pela data Fifa de outubro. Confira as principais informações do confronto.
Escalações para Inglaterra x Brasil
Inglaterra: Hannah Hampton; Lucy Bronze, Jess Carter, Maya Le Tissier e Alex Greenwood; Keira Walsh, Ella Tone e Georgia Stanway; Chloe Kelly, Alessia Russo e Beth Mead. Técnica: Sarima Wiegman.
Brasil: Lorena; Bruninha (Isabela), Mariza, Tarciane e Yasmim; Angelina, Duda Sampaio e Ary Borges (Lais Estevam); Luany, Dudinha e Amanda Gutierres (Bia Zaneratto). Técnico: Arthur Elias.
Arbitragem para Inglaterra x Brasil
- Ainda não divulgada pela Fifa.
Onde assistir a Inglaterra x Brasil
- O SporTV e o ge tv anunciam a transmissão. GZH acompanha em tempo real.
Como chegam Inglaterra x Brasil
Inglaterra
As inglesas vêm de 13 jogos em 2025. São sete vitórias, três empates e três derrotas, com 39 gols marcados e 13 sofridos.
A última aparição foi na Eurocopa, quando a Inglaterra foi campeã. Na final, venceu a Espanha nos pênaltis, por 3 a 1, após empate em 1 a 1 no tempo normal.
Brasil
Entre jogos oficiais e amistosos, a Seleção Brasileira realizou 11 jogos nesta temporada. São sete vitórias, dois empates e duas derrotas. Além de 30 gols marcados e 14 sofridos.
A última aparição do Brasil foi na Copa América, quando conquistou o título ao vencer a Colômbia nos pênaltis, por 5 a 4, após empate em 4 a 4 no tempo normal.