GZH transmite semifinais do Gauchão Feminino em imagens; saiba como acompanhar

Grêmio, Inter, Juventude e Brasil-Far seguem na disputa pela taça. Max Peixoto / FGF/Divulgação

As semifinais do Gauchão Feminino terão transmissão em imagens no Youtube de GZH. Grêmio, Brasil-Far, Inter e Juventude entram em campo no próximo sábado (1º).

O primeiro finalista será definido às 11h, na Arena, com Grêmio e Brasil-Far se enfrentando. Esta partida também terá transmissão no Gaúcha 2 (veja abaixo como acessar).

Nesta decisão não há vantagem para ninguém. Como as equipes empataram a ida, quem vencer estará classificado à final.

O outro mata-mata é entre Inter e Juventude, e se inicia às 15h, no Sesc Protásio Alves. Este jogo também será transmitido na Rádio Gaúcha.

O Alviverde tem a vantagem, por ter vencido a ida por 2 a 0. Por isso, pode até perder por um gol de diferença para avançar à final.

O Colorado precisa de um triunfo por dois gols de diferença para forçar a decisão nos pênaltis. Para avançar direto, o Inter tem de vencer por três ou mais gols de diferença.

Como acompanhar as semifinais

Grêmio x Brasil-Far

data: sábado (1º/11)

sábado (1º/11) horário: 11h

11h local: Arena do Grêmio

Arena do Grêmio onde assistir: Youtube de GZH

onde ouvir: Gaúcha 2

Inter x Juventude

data: sábado (1º/11)

sábado (1º/11) horário: 15h

15h local: Sesc Protásio Alves

Sesc Protásio Alves onde assistir: Youtube de GZH

onde ouvir: Rádio Gaúcha

O que é o Gaúcha 2

Canal da Gaúcha usado somente com conteúdos especiais, não alterando programação do canal principal, em FM;

Pode ser acessado pelo site de Zero Hora e app GZH;

Vai trazer mais informações sobre acontecimentos, eventos e feiras, além de mais detalhes sobre o jogo do time do coração.

Como funciona o Gaúcha 2