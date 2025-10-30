GZH transmite semifinais do Gauchão Feminino em imagens; saiba como acompanhar

As semifinais do Gauchão Feminino terão transmissão em imagens no Youtube de GZH. Grêmio, Brasil-Far, Inter e Juventude entram em campo no próximo sábado (1º).
O primeiro finalista será definido às 11h, na Arena, com Grêmio e Brasil-Far se enfrentando. Esta partida também terá transmissão no Gaúcha 2 (veja abaixo como acessar).
Nesta decisão não há vantagem para ninguém. Como as equipes empataram a ida, quem vencer estará classificado à final.
O outro mata-mata é entre Inter e Juventude, e se inicia às 15h, no Sesc Protásio Alves. Este jogo também será transmitido na Rádio Gaúcha.
O Alviverde tem a vantagem, por ter vencido a ida por 2 a 0. Por isso, pode até perder por um gol de diferença para avançar à final.
O Colorado precisa de um triunfo por dois gols de diferença para forçar a decisão nos pênaltis. Para avançar direto, o Inter tem de vencer por três ou mais gols de diferença.
Como acompanhar as semifinais
Grêmio x Brasil-Far
- data: sábado (1º/11)
- horário: 11h
- local: Arena do Grêmio
- onde assistir: Youtube de GZH
- onde ouvir: Gaúcha 2
Inter x Juventude
- data: sábado (1º/11)
- horário: 15h
- local: Sesc Protásio Alves
- onde assistir: Youtube de GZH
- onde ouvir: Rádio Gaúcha
O que é o Gaúcha 2
- Canal da Gaúcha usado somente com conteúdos especiais, não alterando programação do canal principal, em FM;
- Pode ser acessado pelo site de Zero Hora e app GZH;
- Vai trazer mais informações sobre acontecimentos, eventos e feiras, além de mais detalhes sobre o jogo do time do coração.
Como funciona o Gaúcha 2
- Para ouvir, você terá de fazer o download do aplicativo GZH na loja (Play Store ou App Store) de seu smartphone ou acessar o site de Zero Hora;
- No momento do início da transmissão no Gaúcha 2, alertas serão enviados para o celular (é necessário ativar notificações);
- Abra o aplicativo ou o site zerohora.com.br e clique sobre o ícone "..." na barra inferior, ao lado do play da Gaúcha. Depois, escolha a opção "localização";
- Clique em Gaúcha 2 para definir como o seu canal para ouvir a Gaúcha;
- O fim da transmissão será notificado pelos comunicadores e/ou via pushes e alertas enviados ao smartphone do usuário;
- No site de Zero Hora, o usuário poderá acessar o segundo canal por meio de um ícone ao lado da localização da cidade.