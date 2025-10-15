Grêmio x Peñarol: tudo sobre o jogo da primeira fase da Ladies Cup. - / Arte GZH

As Mosqueteiras enfrentam o Peñarol na próxima quinta-feira (16), às 18h30min, no Estádio do Canindé, em São Paulo. O duelo é válido pela primeira fase da Ladies Cup. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Grêmio x Peñarol

Grêmio: Raissa; Dani Barão, Tayla, Mónica Ramos (Karol Arcanjo) e Camila Arrieta; Amanda Brunner, Bia Santos, Kika Moreno e Camila Pini; Gisele e Giovaninha. Técnico: Cyro Leães.

Peñarol: Martina Alonso; Josefina Villa, Micaela Domínguez, Carla Larrosa e Clara Jaureguiberry; Sasha Larrea, Caroline Díaz e Guillermina Basso; Erika Vidiella, Tatiana Magallanes e Paulina Monteiro. Técnica: Cecilia Santo.

Arbitragem para Grêmio x Peñarol

Ainda não divulgada pela organização.

Onde assistir a Grêmio x Peñarol

A Record News, a Band Sports, o Canal Goat e o N Sports anunciam a transmissão.

Como chegam Grêmio x Peñarol

Grêmio

O Grêmio confirmou a classificação à segunda fase do Gauchão Feminino com a melhor campanha. Ao longo de oito jogos, foram seis vitórias, um empate e uma derrota. Além de 39 gols marcados e três sofridos. Nas semis, o Tricolor enfrentará o Brasil-Far.

Peñarol

O Peñarol vem da disputa do Uruguai Feminino. No campeonato, somou nove vitórias, cinco empates e nenhuma derrota. Além disso, foram 53 gols marcados e apenas seis sofridos. A campanha lhe deu o vice-campeonato uruguaio, atrás no Nacional.

Ingressos para Grêmio x Peñarol