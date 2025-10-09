Grêmio x Juventude: tudo sobre o jogo da 10ª rodada do Gauchão Feminino. - / Arte GZH

As Mosqueteiras enfrentam o Juventude no próximo sábado (11), às 15h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. O duelo é válido pela última rodada da primeira fase do Gauchão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Grêmio x Juventude

Grêmio: Raissa; Dani Barão, Tayla, Karol Arcanjo e Camila Arrieta; Amanda Brunner (Bia Santos), Kika Moreno e Camila Pini (Drika); Gisele, Giovaninha e Valéria Paula. Técnico: Cyro Leães.

Juventude: Renata May; Bell Silva, Rayane Pires, Bruna Emília e Carol Ladaga; Dani Venturini, Drielly (Leka) e Pissaia; Duda Tosti, Joyce Manfio e Eduarda. Técnico: Luciano Brandalise.

Arbitragem para Grêmio x Juventude

Tiago Pires Staduto, auxiliado por Luciano Luis de Mello e Rafael Rodrigues de Almeida.

Onde assistir a Grêmio x Juventude

O Grêmio transmite a partida em seu canal no YouTube.

Como chegam Grêmio x Juventude

Grêmio

As Mosqueteiras buscam confirmar a liderança do Gauchão Feminino. Para isso, precisam pontuar igual ou mais do que o Inter na rodada.

Para este jogo, o técnico Cyro Leães têm duas dúvidas: as meio-campistas Bia Santos e a Daniela Montoya, que foram desfalques nas últimas rodadas, por lesões.

Juventude

O Alviverde não verá sua posição se alterar independente do resultado deste jogo. O Juventude será terceiro colocado e enfrentará o vice-líder nas semifinais.

Para este jogo, há uma extensa lista de desfalques: as atacantes Kamile Loirão (torção no tornozelo), Dani Silva e Teté (estiramento de grau 2). Além da zagueira Hericka Sorriso (desconforto no joelho) e da lateral Maiza (em transição para o campo).

A centroavante Dani Ortolan voltou aos treinamentos. Mas ainda não está confirmado seu retorno aos gramados.

Ingressos para Grêmio x Juventude

A entrada no CT Hélio Dourado será gratuita para os torcedores.

Regulamento do Gauchão Feminino

As equipes estarão no mesmo grupo e, na fase inicial, se enfrentarão em turno e returno. Ao final das 10 rodadas, os quatro melhores avançam aos mata-matas.

As semifinais e a final ocorrerão em jogos de ida e volta. Enquanto a disputa de terceiro lugar segue em partida única.