Grêmio x Brasil-Far: semifinal do Gauchão Feminino será na Arena

Brasil-Far e Grêmio empataram em 0 a 0 na ida. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

A partida entre Grêmio e Brasil-Far, pela semifinal do Gauchão Feminino, teve mudança no horário e no local. O duelo definirá um dos finalistas da competição.

Agendado inicialmente para domingo (2), às 15h, o confronto foi remarcado para o sábado (1º), às 11h. O jogo também teve alteração no local. Não será mais no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, e sim na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

A partida terá transmissão com imagens no Youtube de GZH.

Como está?

Grêmio e Brasil-Far empataram a ida, em 0 a 0, no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha. Agora, quem vencer estará na final. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.

Grêmio x Brasil-Far

Data: sábado (1º/11)

sábado (1º/11) Horário: 11h

11h Local: Arena do Grêmio

Arena do Grêmio Transmissão: Youtube de GZH