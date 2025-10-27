Grêmio x Brasil-Far: semifinal do Gauchão Feminino será na Arena

A partida entre Grêmio e Brasil-Far, pela semifinal do Gauchão Feminino, teve mudança no horário e no local. O duelo definirá um dos finalistas da competição.
Agendado inicialmente para domingo (2), às 15h, o confronto foi remarcado para o sábado (1º), às 11h. O jogo também teve alteração no local. Não será mais no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, e sim na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.
A partida terá transmissão com imagens no Youtube de GZH.
Como está?
Grêmio e Brasil-Far empataram a ida, em 0 a 0, no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha. Agora, quem vencer estará na final. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.
Grêmio x Brasil-Far
- Data: sábado (1º/11)
- Horário: 11h
- Local: Arena do Grêmio
- Transmissão: Youtube de GZH
