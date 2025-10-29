Grêmio x Brasil-Far: tudo sobre o jogo da semifinal do Gauchão Feminino. - / Arte GZH

As Mosqueteiras enfrentam o Brasil de Farroupilha no próximo sábado (1º), às 11h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O duelo é válido pela partida de volta da semifinal do Gauchão Feminino.

No confronto de ida, as equipes empataram em 0 a 0. Portanto, agora, quem vencer estará na final. Em caso de nova igualdade, a disputa será nos pênaltis. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Grêmio x Brasil-Far

Grêmio: Raissa; Dani Barão, Tayla, Monica Ramos e Camila Arrieta; Bia Santos, Daniela Montoya e Kika Moreno; Gisele (Maria Dias), Giovaninha e Valeria Paula (Yamila Rodríguez). Técnico: Cyro Leães.

Brasil-Far: Menezes; Ju Goes, Iza, Andressa Kreski e Rayssa; Ingrid, Maju e Thayla; Nicole Neres (Carol Gonçalves), Gabizinha e Emmily Karla. Técnico: Leonardo Antunes.

Arbitragem para Grêmio x Brasil-Far

Edimilson Fernando dos Santos da Luz, auxiliado por Fabricio Lima Baseggio e Tais Regina Ruver. O trio é gaúcho.

Onde assistir a Grêmio x Brasil-Far

GZH transmite a partida em imagens no Youtube;

A Rádio Gaúcha transmite no Gaúcha 2 (veja abaixo como ativar).

Como chegam Grêmio x Brasil-Far

Grêmio

As Mosqueteiras terão o retorno de seis atletas para a partida decisiva. A lateral Camila Arrieta, as meio-campistas Daniela Montoya e Kika Moreno, e as atacantes Yamila Rodríguez, Gisele e Júlia Martins voltam a ficar à disposição após disputarem a data Fifa pelas suas seleções.

Por outro lado, o Grêmio terá duas baixas por suspensão. A volante Amanda Brunner e a meia Camila Pini foram expulsas no duelo de ida e agora cumprirão suspensão.

Brasil-Far

O Rubro-verde tem uma dúvida para o segundo jogo. A atacante Nicole Neres teve de ser substituída na ida, após machucar-se no lance que ocasionou a expulsão de Camila Pini. Agora, há incerteza acerca de seu retorno para a partida decisiva.

Ingressos para Grêmio x Brasil-Far

A torcida poderá ocupar o setor de Cadeira Gramado Oeste. Os ingressos estarão à venda no site arenapoa.com.br.

Os torcedores poderão acessar o estádio pelo portão B. Os sócios Arquibancada e Cadeira não pagam ingresso e podem levar dois acompanhantes, que deverão realizar o resgate dos ingressos sem custo, no login do sócio (Arquibancada/Cadeira).

Para o sócio Torcedor o valor será de R$ 5, e para o não-sócio R$ 10. Sócio Infantil e menores de 12 anos têm entrada gratuita, desde que acompanhados por um adulto.

O acesso ao estádio será exclusivo através do reconhecimento facial, conforme a Lei Geral do Esporte nº 14.597/2023. Faça o cadastro facial no site https://torcedor.arenapoa.com.br/cadastro-bio-facial e adquira seu ingresso.

Tabela de ingressos. - / Divulgação/Grêmio

Regulamento do Gauchão Feminino

As equipes estarão no mesmo grupo e, na fase inicial, se enfrentarão em turno e returno. Ao final das 10 rodadas, os quatro melhores avançam aos mata-matas.

As semifinais e a final ocorrerão em jogos de ida e volta. Enquanto a disputa de terceiro lugar segue em partida única.

O que é o Gaúcha 2

Canal da Gaúcha usado somente com conteúdos especiais, não alterando programação do canal principal, em FM;

Pode ser acessado pelo site de Zero Hora e app GZH;

Vai trazer mais informações sobre acontecimentos, eventos e feiras, além de mais detalhes sobre o jogo do time do coração.

Como funciona o Gaúcha 2

Para ouvir, você terá de fazer o download do aplicativo GZH na loja (Play Store ou App Store) de seu smartphone ou acessar o site de Zero Hora;

No momento do início da transmissão no Gaúcha 2, alertas serão enviados para o celular (é necessário ativar notificações);

Abra o aplicativo ou o site zerohora.com.br e clique sobre o ícone "..." na barra inferior, ao lado do play da Gaúcha. Depois, escolha a opção "localização";

Clique em Gaúcha 2 para definir como o seu canal para ouvir a Gaúcha;

O fim da transmissão será notificado pelos comunicadores e/ou via pushes e alertas enviados ao smartphone do usuário;

No site de Zero Hora, o usuário poderá acessar o segundo canal por meio de um ícone ao lado da localização da cidade.

Critérios de escolha para transmissões