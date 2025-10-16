Grêmio vence o Peñarol e avança à final da Ladies Cup

Yamila Rodríguez marcou o gol gremista no primeiro tempo. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

As Mosqueteiras não tomaram conhecimento do Peñarol, venceram por 2 a 0 e selaram a classificação a mais uma final de Ladies Cup. Na noite desta quinta-feira (16), o Tricolor triunfou com gols de Yamila Rodríguez e um contra, de Domínguez, no Canindé, em São Paulo.

Agora, o Grêmio segue na luta pelo bicampeonato. A decisão ocorre no domingo (19), às 18h30min, com adversário a definir. Palmeiras e Gimnasia-ARG se enfrentam nesta quinta-feira pela outra semifinal.

Vantagem na etapa inicial

O Grêmio mostrou que dominaria o jogo logo nos primeiros segundos. Antes de o relógio completar um minuto, o Tricolor já havia chegado com perigo, após cruzamento de Giovaninha, buscando Yamila Rodríguez, que a goleira Martina Alonso conseguiu afastar.

As Mosqueteiras ditavam o ritmo da partida e tiveram a posse de bola durante todo o confronto. Mas demoraram a abrir o placar. Antes de mexer no marcador, Giovaninha e Yamila tentaram encobrir a goleira, sem sucesso. Depois, Camila Pini bateu falta frontal, porém, direto para fora.

O ímpeto gremista foi premiado aos 26 minutos. Após boa jogada de Gisele, pela direita, Giovaninha cruzou rasteiro para que Yamila Rodríguez aparece no centro da área para finalizar e abrir o placar.

Ainda no primeiro tempo, o Grêmio teve chance de ampliar, mais uma vez com a argentina. Desta vez, Yamila parou em grande defesa de Martina Alonso, à queima-roupa.

A goleira Raissa foi quase que uma observadora da partida durante os 45 minutos iniciais. A única vez que teve de trabalhar foi na reta final, quando Daiana Farias cobrou falta praticamente da grande área, alçou bola à área e a goleira teve de sair para afastar, de soco. Mas foi só. De resto, o domínio foi completo do Grêmio.

Reta final e classificação gremista

Com a vantagem, o Grêmio voltou para a segunda etapa dando mais espaços para o Peñarol, que tentou levar perigo aos 6 minutos. Quando Domínguez cobrou falta próxima da lateral, alçou a bola à área e exigiu que Raissa saísse para afastar.

E era sempre na bola alçada à área que o Peñarol construía suas chances. Mas dificilmente exigia que Raissa trabalhasse.

As Mosqueteiras cadenciavam o jogo e conseguiam controlar as adversárias uruguaias. Porém, não apresentavam nada mais do que isso. O objetivo gremista era apenas confirmar a vantagem mínima, que já era suficiente para avançar à final.

O ímpeto gremista aumentou apenas após os 40 minutos. Primeiro, com Maria Dias finalizando rasteiro, à direita do gol uruguaio. E, depois, em escanteio cobrado por Camila Pini, que a goleira Alonso deu um tapa para afastar.

A classificação foi selada aos 44 minutos. Foi quando Dani Barão passou por quatro marcadoras pela direita e cruzou buscando Valeria Paula. Domínguez, na tentativa de afastar, mandou contra a própria meta e selou a eliminação uruguaia.

Já nos acréscimos, Maria Dias ainda carimbou a trave. Mas não fez falta. O Grêmio estava na decisão de mais uma Ladies Cup.

Ladies Cup — Semifinal — 16/10/2025

Grêmio (2)

Raissa; Dani Barão, Tayla, Mónica Ramos e Camila Arrieta; Amanda Brunner (Daniela Montoya, 32'/2ºT), Bia Santos e Camila Pini; Giovaninha, Gisele (Maria Dias, 40'/2ºT) e Yamila Rodríguez (Valeria Paula, 21'/2ºT). Técnico: Cyro Leães.

Peñarol (0)

Martina Alonso; Josefina Vila (Vidiella, 19'/2ºT), Daiana Farías, Carla Larrosa e Clara Jaureguiberry; Sasha Larrea, Caroline Díaz (Domínguez, INT) e Allegra Rodríguez (Rolfo, 19'/2ºT); Guillermina Basso (Martínez, 35'/2ºT), Tatiana Magallanes e Eimy De Cuadro (Marcia, 19'/2ºT). Técnica: Cecilia Santo.

GOLS: Yamila Rodríguez (G), aos 26 minutos do primeiro tempo; Domínguez (G, gol contra), aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS: Sasha Larrea, Domínguez, Marcia e Guillhermina Basso (P); Bia Santos e Camila Arrieta (G)

ARBITRAGEM: Rodrigo Gomes Pães Domingues (SP), auxiliado por Liliane Aparecida Galindo (SP) e Sidney Tadeu Mendonça (SP).

PÚBLICO E RENDA: não divulgados.

LOCAL: Estádio do Canindé, em São Paulo

Próximo jogo

Domingo, 19/10 — 18h30min

Grêmio x Palmeiras ou Gimnasia-ARG