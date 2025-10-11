Grêmio vence o Juventude e termina primeira fase do Gauchão Feminino com a melhor campanha

Camila Pini marcou o gol do Grêmio. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

As Mosqueteiras são as líderes da primeira fase do Gauchão Feminino. E de maneira incontestável, com o melhor ataque e a defesa menos vazada. Todos os números foram confirmados com a vitória sobre o Juventude, por 1 a 0, na tarde deste sábado (11), no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

As tricolores foram as melhores desde o início do confronto, mas só conseguiram abrir o placar aos 38 minutos de jogo, quando Gisele tentou cruzamento à pequena área, a bola carimbou na marcação de Rayane Pires e sobrou para Camila Pini. Com toda classe que uma camisa 7 tricolor precisa, ela tirou caprichosamente de Bruna Emília e bateu na saída de Renata May.

O resultado faz com que o Grêmio enfrente o Brasil de Farroupilha, que ficou na quarta posição na classificatória, nas semifinais. O primeiro jogo será no Estádio das Castanheiras, e a decisão terá mando de campo do Tricolor. As datas e horários ainda não foram confirmados, mas a expectativa é que a ida ocorra em 25 ou 26 de outubro.

E do lado de lá?