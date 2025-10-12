Grêmio vence o Inter e é bicampeão do Gauchão Feminino sub-15 

Capitã Mari Gigante levantou a taça do Gauchão Feminino sub-15. CAROLINE MOTTA / GRÊMIO FBPA

Na tarde chuvosa deste Dia das Crianças, as Mosqueteiras venceram a partida de volta da final do Gauchão Feminino sub-15 sobre o Inter e conquistaram o bicampeonato. O Grêmio venceu o jogo de ida por 1 a 0 em 20 de setembro, em Eldorado do Sul, e selou a conquista neste domingo (12), no Sesc Protásio Alves, fazendo 2 a 1.

Thifanny abriu o placar para o Grêmio aos cinco minutos de jogo com um belo chute de fora da área. No finalzinho do primeiro tempo, Sthefani aproveitou um vacilo da defesa colorada e ampliou. No segundo tempo, Lara Lay descontou para o Inter.

Na fase classificatória do Estadual da categoria, o Grêmio realizou a segunda melhor campanha, com 21 gols marcados e dois sofridos. Na semifinal, venceu a FEVAT pelo agregado de 10 a 0.

Já o Inter enfrentou o Juventude na semifinal, vencendo a ida e a volta por 1 a 0. As Gurias Coloradas ficaram invictas na fase classificatória e terminaram na liderança, com 27 gols marcados e 1 sofrido. Lara Lay, do Inter, e Thifanny, do Grêmio, foram as artilheiras da competição, com oito gols cada.

