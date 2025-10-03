Grêmio vence o Criciúma antes da disputa do terceiro lugar na Copa Gramado Feminina sub-16

O Grêmio venceu o Criciúma, por 2 a 1, na última rodada da Copa Gramado de futebol feminino sub-16. A partida foi realizada na tarde desta sexta-feira (3), no Estádio Ernesto Volk, em Gramado. O destaque ficou com a atacante Valentina, que marcou dois gols.
Aos 5 minutos, o Tricolor saiu à frente. Após bola cruzada à área, a goleira Isabele se atrapalhou e Valentina aproveitou-se do erro para abrir o placar.
Depois, aos 30, a bola foi lançada para Valentina, na área. Mais uma vez, a goleira do Criciúma saiu errado, e a atacante gremista, que não tinha nada a ver com isso, tratou de ampliar a vantagem.
As catarinenses descontaram aos 4 da etapa final. Após bola levantada na área, a zagueira Isadora apareceu na pequena área para empurrar às redes.
Agora, as Mosqueteiras se preparam para a disputa do terceiro lugar, novamente contra o Criciúma. O duelo será às 9h deste sábado (4), na Vila Olímpica.
Campanha
O Grêmio conquistou apenas uma vitória na fase classificatória. Até então, são duas derrotas e um triunfo. A equipe de Jaqueline Peres também marcou três gols e sofreu cinco.
Tabela da Copa Gramado
- Inter - 9 pontos
- São Paulo - 6 pontos
- Grêmio - 3 pontos
- Criciúma - 0 pontos
Jogos do Grêmio na Copa Gramado
- Grêmio 0x2 Inter
- São Paulo 2x1 Grêmio
- Criciúma 1x2 Grêmio
- 4/10, 9h: Grêmio x Criciúma disputa do título prata (terceiro lugar)