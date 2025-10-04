Grêmio vence o Brasil-Far e mantém liderança do Gauchão Feminino

Gisele abriu o placar para o Grêmio. Rodrigo Fatturi / Grêmio/Divulgação

As Mosqueteiras venceram o Brasil de Farroupilha, por 2 a 0, para assegurar a liderança do Gauchão Feminino. O duelo foi realizado na tarde deste sábado (4), no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha, e teve gols de Gisele e Kim Campos.

Com o resultado, o Grêmio permanece na primeira colocação, agora com 16 pontos. Enquanto o Brasil de Farroupilha segue em quarto, com sete. Ambos já estão classificados às semifinais.

Os gols

No primeiro tempo, o Grêmio não conseguiu envolver o Brasil-Far da mesma forma que havia feito contra o Flamengo de São Pedro. No entanto, mesmo assim, viu a sua qualidade individual se sobressair para sair em vantagem.

Aos 8 minutos, Dani Barão cruzou bola para a área, pela direita, e encontrou Gisele. A atacante cabeceou e abriu o placar para o Tricolor. O gol também entrou para a história como o de número 700 do Grêmio desde a retomada do departamento, em 2017.

Depois, aos 35 minutos do segundo tempo, as Mosqueteiras confirmaram o triunfo. Já com o gramado encharcado, por conta da forte chuva, o Grêmio voltou a balançar as redes na bola aérea. Kika Moreno cruzou pelo setor esquerdo e Kim Campos apareceu na área para cabecear e fazer 2 a 0.

E agora?

No próximo sábado (11), às 15h, as equipes voltam a campo pela última rodada da fase classificatória. O Grêmio recebe o Juventude, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Enquanto o Brasil-Far vai até o Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, duelar com o Inter.