Grêmio tem seis desfalques por convocação para próximo jogo do Gauchão Feminino; veja lista

Gisele foi chamada para os testes da seleção brasileira sub-20 Caroline Martins / Grêmio/Divulgação

O Grêmio terá uma extensa lista de desfalques para a primeira semifinal do Gauchão Feminino. No duelo contra o Brasil-Far, agendado para o próximo domingo (26), serão seis baixas por convocação — já que a partida ocorrerá em meio à data Fifa.

Quatro atletas foram chamadas para a disputa da Liga das Nações. A lateral Camila Arrieta (Paraguai), as meio-campistas Daniela Montoya (Colômbia) e Kika Moreno (Venezuela) e a atacante Yamila Rodríguez (Argentina) estarão em campo pelas seleções de seus países.

Para além disso, duas gurias já integradas ao profissional foram chamadas para os amistosos do sub-20 brasileiro. São os casos das atacantes Gisele e Júlia Martins.

Das seis, três vinham sendo titulares no time de Cyro Leães e precisarão ser substituídas: a lateral-esquerda Camila Arrieta, a volante Kika Moreno e a atacante Gisele. Diante das últimas amostragens, a expectativa é que Katielle, Amanda Brunner e Maria Dias ganhem as vagas.

Com isso, o possível Grêmio para enfrentar o Brasil-Far tem: Raissa; Dani Barão, Tayla, Mónica Ramos e Katielle; Amanda Brunner, Bia Santos e Camila Pini; Maria Dias, Giovaninha e Valeria Paula.

Quando voltam?

As seis atletas ficarão cedidas às seleções até 29 de outubro. Sendo assim, voltam a tempo do segundo jogo da semifinal. O Grêmio recebe o Brasil-Far em 2 de novembro, no CT Hélio Dourado.

Lista de desfalques

Liga das Nações

Camila Arrieta (lateral) - Paraguai

Daniela Montoya (volante) - Colômbia

Kika Moreno (volante) - Venezuela

Yamila Rodríguez (atacante) - Argentina

seleção brasileira sub-20

Gisele (atacante)

Júlia Martins (atacante)

departamento médico