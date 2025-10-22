Futebol feminino

Fora
Notícia

Grêmio tem seis desfalques por convocação para próximo jogo do Gauchão Feminino; veja lista

Tricolor vai ceder atletas para a disputa da Liga das Nações e, também, para os amistosos do sub-20 

Carolina Freitas

Esporte

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS