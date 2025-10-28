Grêmio renova com destaque do time feminino

Lateral seguirá no Tricolor por mais um ano. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

A lateral Dani Barão é mais uma a garantir permanência no Grêmio para a próxima temporada. Na tarde desta terça-feira (28), a renovação foi anunciada pelo Tricolor e publicada no BID da CBF. Agora, a jogadora tem vínculo com o clube até dezembro de 2026.

Contratada em 2022, Dani Barão acumula 89 jogos pelo Grêmio. Atualmente, ela é a quarta atleta que mais defendeu as cores do clube desde a retomada do departamento, em 2017.

A lateral também soma 10 gols e 16 assistências pelas Mosqueteiras. Além disso, foi campeã do Gauchão em duas oportunidades (2022 e 2024) e da Ladies Cup (2022).

— Estou muito feliz em renovar mais um ano com o Grêmio. É um privilégio vestir essa camisa por mais uma temporada. Espero dar muita alegria para vocês — afirmou a jogadora, em vídeo divulgado nas redes sociais do clube.

Com a renovação de Dani Barão, são 11 gurias com contrato para a próxima temporada. Além dela, a goleira Raissa, a lateral Camila Arrieta, as zagueiras Brito e Emille, a volante Bia Santos e as atacantes Júlia Martins, Gisele, Maria Dias, Giovaninha e Valeria Paula também já têm vínculo para 2026.

Números de Dani Barão pelo Grêmio

89 jogos

10 gols

16 assistências

2 títulos do Gauchão (2022 e 2024)

1 título da Ladies Cup (2022)

Atletas com mais jogos pelo Grêmio