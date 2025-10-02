Grêmio perde para o São Paulo e não tem mais chances de classificação na Copa Gramado Feminina sub-16

As Mosqueteiras perderam para o São Paulo, por 2 a 1, e findaram suas chances de classificação à final da Copa Gramado de futebol feminino sub-16. O tropeço ocorreu na tarde desta quinta-feira (2), no Complexo Esportivo da Vila Olímpica, em Gramado.
O Tricolor paulista saiu na frente com Ana Clara aparecendo entre as zagueiras e vencendo a goleira gremista, aos 30 minutos. O Grêmio igualou o placar aos 9 da etapa final, com Rafa Robinson finalizando de direita para o fundo das redes.
A vitória do São Paulo foi conquistada aos 14 minutos do segundo tempo. Quando Helena saiu na cara do gol e batendo à direita da goleira.
Sequência na Copa
Com o resultado, o time da técnica Jaqueline Peres segue sem pontuar. E, portanto, não tem mais chances de avançar à final. Agora, apenas cumprirá tabela diante do Criciúma, às 16h desta sexta-feira (3), na Vila Olímpica.
Depois, no sábado (4), gaúchas e catarinenses se reencontrarão na disputa pelo terceiro lugar, às 9h. A final será entre Inter e São Paulo.
Tabela da Copa Gramado
- São Paulo - 6 pontos
- Inter - 6 pontos
- Grêmio - 0 pontos
- Criciúma - 0 pontos
Jogos da Copa Gramado
1ª rodada – 2/10 (quinta)
- Grêmio 0x2 Inter
- Criciúma 0x7 São Paulo
2ª rodada – 2/10 (quinta)
- Inter 3x0 Criciúma
- São Paulo 2x1 Grêmio
3ª rodada – 3/10 (sexta)
- 14h: Inter x São Paulo
- 16h: Criciúma x Grêmio
4ª rodada – 4/10 (sábado)
- 9h: disputa do título prata (terceiro lugar)
- 11h: disputa do título ouro (primeiro lugar)