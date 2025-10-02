Futebol feminino

2 a 1
Notícia

Grêmio perde para o São Paulo e não tem mais chances de classificação na Copa Gramado Feminina sub-16

Mosqueteiras encerram a primeira fase diante do Criciúma e, depois, vão disputar o terceiro lugar 

Carolina Freitas

Esporte

