Grêmio perde para o Palmeiras e é vice-campeão da Ladies Cup

Placar terminou em 4 a 2 no Canindé, em São Paulo. Guilherme Veiga / Brasil Ladies Cup

O Palmeiras levou a melhor na final da Ladies Cup e acabou com o sonho do bicampeonato gremista. As Mosqueteiras perderam por 4 a 2 neste domingo (19), no estádio do Canindé, em São Paulo, e ficaram com o vice-campeonato.

A partida começou com domínio gremista, mas foram as paulistas que abriram o placar com Brena, aos 25 minutos, de falta. Giovaninha deixou tudo igual aos 39, com assistência de Gisele.

Na volta do intervalo, uma lance bizarro da defesa do Grêmio deixou as Palestrinas à frente do placar de novo. Com a atacante adversária na cola, a zagueira Tayla recuou para a goleira Raissa, que deu um chute furado e viu a bola passar por debaixo do pé em direção ao fundo da rede.

O Grêmio não se abalou e foi pro ataque. O empate veio aos 18 minutos dos pés de Camila Pini que driblou a marcadora, sofreu falta, bateu de longe e marcou um golaço. Mas a alegria tricolor durou pouco e, aos 22, um desvio no chute da atacante palmeirense mandou a bola no canto oposto da goleira Raissa. 3 a 2. Já nos acréscimos, Amanda Gutierres ampliou a vantagem alvi-verde.

Agora, as Mosqueteiras se concentram na disputa das semifinais do Gauchão Feminino diante do Brasil de Farroupilha. O jogo de ida será na Serra, no próximo domingo (26), às 15h30min.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.












