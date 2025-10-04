Grêmio goleia o Criciúma e fica com o terceiro lugar da Copa Gramado Feminina sub-16

Grêmio venceu o Criciúma na disputa deste sábado. Carol Lourenço / Copa Gramado/Divulgação

As Mosqueteiras conquistaram, na manhã deste sábado (4), o terceiro lugar da primeira Copa Gramado de futebol feminino sub-16. O bronze veio após a vitória, por 3 a 0, sobre o Criciúma.

O duelo ocorreu na Vila Olímpica, em Gramado, e teve dois gols de Rafa Robinson e um de Valentina. Foi, ainda, o segundo triunfo do Tricolor na competição.

Leia Mais Como está a situação das lesionadas do Grêmio; veja a lista

O Grêmio despediu-se do torneio com duas vitórias e duas derrotas. Foram seis gols marcados e cinco sofridos.

Futuro

Agora, o Tricolor volta sua atenção para a final do Gauchão Feminino sub-15. Na ida, venceu por 1 a 0. Portanto, pode até empatar o segundo Gre-Nal que será campeão. O duelo decisivo ocorre no próximo domingo (12), às 15h, no Sesc Protásio Alves.

Campanha do Grêmio

4 jogos

2 vitórias

2 derrotas

6 gols marcados

5 gols sofridos

Todos os jogos da Grêmio na Copa Gramado