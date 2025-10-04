Grêmio goleia o Criciúma e fica com o terceiro lugar da Copa Gramado Feminina sub-16

As Mosqueteiras conquistaram, na manhã deste sábado (4), o terceiro lugar da primeira Copa Gramado de futebol feminino sub-16. O bronze veio após a vitória, por 3 a 0, sobre o Criciúma.
O duelo ocorreu na Vila Olímpica, em Gramado, e teve dois gols de Rafa Robinson e um de Valentina. Foi, ainda, o segundo triunfo do Tricolor na competição.
O Grêmio despediu-se do torneio com duas vitórias e duas derrotas. Foram seis gols marcados e cinco sofridos.
Futuro
Agora, o Tricolor volta sua atenção para a final do Gauchão Feminino sub-15. Na ida, venceu por 1 a 0. Portanto, pode até empatar o segundo Gre-Nal que será campeão. O duelo decisivo ocorre no próximo domingo (12), às 15h, no Sesc Protásio Alves.
Campanha do Grêmio
- 4 jogos
- 2 vitórias
- 2 derrotas
- 6 gols marcados
- 5 gols sofridos
Todos os jogos da Grêmio na Copa Gramado
- Grêmio 0x2 Inter
- São Paulo 2x1 Grêmio
- Criciúma 1x2 Grêmio
- Grêmio 3x0 São Paulo