Grêmio faz treino aberto antes de rodada decisiva do Gauchão Feminino

Grêmio pretende terminar a primeira fase na liderança. (Caroline Motta/Grêmio FBPA)

Na preparação para encarar o Juventude, o Grêmio realizou um treino aberto para imprensa, nesta quinta-feira (9), no CT da Ulbra, em Canoas.

No sábado (11), a equipe gremista encara o Juventude pela última rodada da fase classificatória. Já garantido na semifinal, o Tricolor busca manter a primeira colocação. O confronto será às 15h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

Neste momento, o Grêmio é o líder com 16 pontos, ficando à frente nos critérios. A equipe tem o mesmo número de pontos que o Inter, mas sofreu menos gols, 3 contra 6, e por isso está na ponta.

No trabalho, foi possível observar o elenco dividido em três grupos: em atividades de troca rápida de passes, posse de bola e ataque contra a defesa. Posteriormente, houve um trabalho dedicado à bola parada.

Para a última rodada, existem questões envolvendo algumas atletas titulares. A centroavante Valéria Paula apareceu trabalhando em separado. Já a meia Camila Pini não treinou no campo, por conta de um desconforto.

Retorno próximo de Montoya

Apesar das dúvidas, a presença de Daniela Montoya no treino traz boas perspectivas de volta para a fase decisiva do Estadual.

A atleta não atua desde 24 de agosto, no Gre-Nal do primeiro turno. Ela foi diagnosticada com um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito.

Mesmo participando normalmente da atividade, ela ainda não tem presença garantida na partida deste sábado.

Agenda

Depois da última rodada do Gauchão, o Tricolor vai participar da Ladies Cup, na próxima semana, em São Paulo. Neste ano, a edição terá só duas fases.