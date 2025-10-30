Grêmio e Inter voltam a campo pelo Gauchão Feminino sub-17; veja os jogos da rodada

A terceira rodada do Gauchão Feminino sub-17 começa a ser disputada no próximo sábado (1º) e se encerra no domingo (2). Serão três partidas realizadas.
As Mosqueteiras abrem a rodada enfrentando o Brasil-Pel no Bento Freitas, em Pelotas. O duelo se inicia às 11h de sábado. Depois, às 15h, Adergs e Novo Hamburgo jogam no Campo Atlético Tapejarense, em Tapejara.
O único jogo de domingo será entre Brasil-Far e Inter. O confronto começa às 15h, no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha.
Qual é a situação?
Atualmente, Inter e Grêmio dividem a liderança da competição, ambos com seis pontos. As Gurias Coloradas estão à frente pelos critérios de desempate — não foram advertidas com nenhum cartão amarelo, enquanto as Mosqueteiras têm um.
No Gauchão Feminino sub-17, as equipes se enfrentam em turno único, todas contra todas. Os quatro melhores avançam às semifinais, que serão disputadas em jogo único. A final, por sua vez, ocorrerá em confrontos de ida e volta.
Jogos da terceira rodada
1º de novembro (sábado)
- 11h - Brasil-Pel x Grêmio
- 15h - Adergs x Novo Hamburgo
2 de novembro (domingo)
- 15h - Brasil-Far x Inter