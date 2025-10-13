Grêmio e Inter já se enfrentaram 14 vezes no futebol feminino em 2025; confira 

A temporada de 2025 já colocou Grêmio e Inter frente a frente em 14 oportunidades no futebol feminino. Os clássicos ocorreram desde a categoria sub-14 até o profissional.
Até então, o balanço é favorável ao Colorado, que venceu oito clássicos. O Tricolor vem de três vitórias. E são três empates.
No profissional, a temporada de 2025 aponta igualdade: cada um venceu um jogo e houve um empate. Há, ainda, a expectativa de que Grêmio e Inter se enfrentem nos mata-matas do Gauchão.
Para além disso, nas categorias de base, ainda estão previstos Gre-Nais pelo Gauchão sub-17. Até então, o Inter acumula sete vitórias, o Grêmio tem dois triunfos. E são, ainda, dois empates.
Zero Hora relembra como foram os embates entre Grêmio e Inter. Confira abaixo.
Gre-Nais do futebol feminino em 2025
Profissional
Sub-20
Sub-16
- 3/4 - Inter 1x0 Grêmio (Liga de Desenvolvimento — Disputa do 3º lugar)
- 1º/10 - Inter 2x0 Grêmio (Copa Gramado — 1ª rodada)
Sub-15
Sub-14
- 3/4 - Inter 0 (6) x (5) 0 Grêmio (Liga de Desenvolvimento — Disputa do 3º lugar)