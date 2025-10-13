Grêmio e Inter já se enfrentaram 14 vezes no futebol feminino em 2025; confira 

Grêmio e Inter já se enfrentaram 14 vezes em 2025. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

A temporada de 2025 já colocou Grêmio e Inter frente a frente em 14 oportunidades no futebol feminino. Os clássicos ocorreram desde a categoria sub-14 até o profissional.

Até então, o balanço é favorável ao Colorado, que venceu oito clássicos. O Tricolor vem de três vitórias. E são três empates.

Leia Mais Grêmio vence o Inter e é bicampeão do Gauchão Feminino sub-15

No profissional, a temporada de 2025 aponta igualdade: cada um venceu um jogo e houve um empate. Há, ainda, a expectativa de que Grêmio e Inter se enfrentem nos mata-matas do Gauchão.

Para além disso, nas categorias de base, ainda estão previstos Gre-Nais pelo Gauchão sub-17. Até então, o Inter acumula sete vitórias, o Grêmio tem dois triunfos. E são, ainda, dois empates.

Zero Hora relembra como foram os embates entre Grêmio e Inter. Confira abaixo.

Gre-Nais do futebol feminino em 2025

Profissional

Sub-20

Sub-16

3/4 - Inter 1x0 Grêmio (Liga de Desenvolvimento — Disputa do 3º lugar)

1x0 Grêmio (Liga de Desenvolvimento — Disputa do 3º lugar) 1º/10 - Inter 2x0 Grêmio (Copa Gramado — 1ª rodada)

Sub-15

Sub-14