Grêmio e Inter goleiam no Gauchão Feminino sub-17; veja como foi a segunda rodada

Helô marcou três gols sobre o Novo Hamburgo. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

A segunda rodada do Gauchão Feminino sub-17 foi encerrada no último sábado (25) e ficou marcada por novas vitórias de Grêmio e Inter. Com as goleadas, a dupla Gre-Nal segue na ponta da tabela.

As Mosqueteiras foram as primeiras a entrar em campo, na última sexta-feira (24), no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. O Tricolor venceu o Novo Hamburgo por 8 a 0 e manteve os 100% de aproveitamento.

O destaque ficou por conta da centroavante Helô, que marcou três gols. Além dela, Lays, Sara, Lara Monica, Tefi e Rafa Robinson também balançaram as redes.

No sábado, vieram as duas outras partidas e a maior goleada da rodada. No CT Futvida, em Viamão, as Gurias Coloradas fizeram 18 a 0 no Brasil-Pel.

Duda Stumpf, com quatro gols, foi a artilheira da tarde. Além dela, Yngrid Piauí (três vezes), Laurinha (três vezes), Natalia Barros (duas vezes), Martha (duas vezes), Laura Kines (duas vezes), Canhota e Lara Lay também fizeram gols.

O último jogo ocorreu no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha, e terminou com empate em 1 a 1 entre Brasil-Far e Adergs. Ju marcou para as visitantes. Enquanto Duda Mattos igualou para o Rubro-verde.

E como ficou?

Com as goleadas, Grêmio e Inter chegaram aos seis pontos e seguem dividindo a liderança do Gauchão Feminino sub-17. Atualmente, as Gurias Coloradas são as primeiras pelos critérios de desempate. A zona de classificação ainda conta com Brasil-Far, com quatro pontos, e Adergs, com um.

Na fase inicial, as equipes se enfrentam em turno único, todos contra todos. Os quatro melhores avançarão às semifinais, que serão disputadas em jogo único. A final, por sua vez, ocorrerá em confrontos de ida e volta.

Sequência

As equipes voltam a campo no próximo sábado (1º). No Bento Freitas, em Pelotas, Brasil-Pel e Grêmio abrem a rodada, às 11h.