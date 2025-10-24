Grêmio e Inter estreiam como mandantes no Gauchão Feminino sub-17; veja os jogos da rodada

A segunda rodada do Gauchão Feminino sub-17 começa a ser disputada nesta sexta-feira (24) e marcará as estreias de Grêmio e Inter como mandantes. Serão três partidas realizadas.
As Mosqueteiras abrem a rodada recebendo o Novo Hamburgo no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. O duelo se inicia às 19h desta sexta.
Depois, no sábado (25), serão mais dois jogos. Às 11h, o Inter enfrenta o Brasil-Pel no CT Futvida, em Viamão. E, às 15h, o Brasil-Far recebe o Adergs no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha.
Qual é a situação?
Atualmente, Brasil-Far, Grêmio e Inter dividem a liderança da competição. Os três times venceram na estreia, mas, pelos critérios de desempate, o Rubro-verde está na primeira colocação.
No Gauchão Feminino sub-17, as equipes se enfrentarão em turno único, todas contra todas. Os quatro melhores avançarão às semifinais, que serão disputadas em jogo único. A final, por sua vez, ocorrerá em confrontos de ida e volta.
Jogos da segunda rodada
24 de outubro (sexta-feira)
- 19h - Grêmio x Novo Hamburgo
25 de outubro (sábado)
- 11h - Inter x Brasil de Pelotas
- 15h - Brasil-Far x Adergs