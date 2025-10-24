Grêmio e Inter estreiam como mandantes no Gauchão Feminino sub-17; veja os jogos da rodada

Gauchão Feminino sub-17 está na segunda rodada. Max Peixoto / FGF/Divulgação

A segunda rodada do Gauchão Feminino sub-17 começa a ser disputada nesta sexta-feira (24) e marcará as estreias de Grêmio e Inter como mandantes. Serão três partidas realizadas.

As Mosqueteiras abrem a rodada recebendo o Novo Hamburgo no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. O duelo se inicia às 19h desta sexta.

Depois, no sábado (25), serão mais dois jogos. Às 11h, o Inter enfrenta o Brasil-Pel no CT Futvida, em Viamão. E, às 15h, o Brasil-Far recebe o Adergs no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha.

Qual é a situação?

Atualmente, Brasil-Far, Grêmio e Inter dividem a liderança da competição. Os três times venceram na estreia, mas, pelos critérios de desempate, o Rubro-verde está na primeira colocação.

No Gauchão Feminino sub-17, as equipes se enfrentarão em turno único, todas contra todas. Os quatro melhores avançarão às semifinais, que serão disputadas em jogo único. A final, por sua vez, ocorrerá em confrontos de ida e volta.

Jogos da segunda rodada

24 de outubro (sexta-feira)

19h - Grêmio x Novo Hamburgo

25 de outubro (sábado)